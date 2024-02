Rewolucja na Woronicza! Te programy wracają do TVP INFO! Jeden z nich wraca po 30 latach!

Małgorzata Tomaszewska rozwiodła się i wyszła za sąsiada! To on jest ojcem jej dziecka byłej gwiazdy TVP

W połowie grudnia przez Telewizję Polską przeszedł prawdziwy wiatr zmian. Tuż przed świętami TVP INFO nagle przestało nadawać, wyłączono również ich serwis internetowy. 29 grudnia po kilku dniach nieobecności TVP INFO ponownie zaczęło nadawać. Z anteny zniknęły programy o zabarwieniu politycznym. Teraz media obiegła informacja o powrocie programów: "Młodzież kontra.." oraz "100 pytań do…". Poza tymi dwoma w sobotę zobaczymy również: "Rozmowy niesymetryczne" i "Rozmowy (nie)wygodne". Będą one nadawane od godziny 17.30 do 18.20.

Te programy wracają do TVP INFO! Podano szczegóły!

Jak podaje serwis "Wirtualne Media", do ramówki TVP INFO wracają programy: "Młodzież kontra", oraz "100 pytań do". Ten drugi wraca po 30 letniej nieobecności. Pokazywano go w TVP w latach 1988- 1995. Formuła zakładała pytania z publiczności, w której zasiadali dziennikarze, do gościa każdego z odcinków. Jak na razie nie wiadomo, kto wciel się w rolę prowadzących nowych audycji TVP INFO. W ten weekend widzowie będą mogli również zobaczyć program "Rozmowy niesymetryczne", które poprowadzi Dorota Wysocka-Schnepf - czytamy na "Wirtualnych mediach".

