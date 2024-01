Robert Burneika zabrał żonę na premierę filmu. Nie uwierzysz, jak poznał się z 16 lat młodszą Kają

Jakiś wariat, myślę. Co on sobie myśli, że będzie mnie do domu odwoził? Ja mówię: "nie, nie nie. Spokojnie, ja mam przystanek niedaleko, wrócę sobie autobusem". Trochę się wtedy też go przestraszyłam. Z tego co teraz sobie rozmawiamy, to on chciał być miły i mi zaproponować podwózkę i nic innego”