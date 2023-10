Rodzina Majdanów się powiększyła. Małgorzata Rozenek-Majdan podzieliła się wielkim szczęściem

Rodzina Majdanów z nowym członkiem

Rodzina Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana nie należy do małych. Para wychowuje trójkę synów - Stanisława, Tadeusza oraz najmłodszego Henryka. W skład rodziny wchodzą również psy, które Małgorzata Rozenek-Majdan kocha. Celebrytka podzieliła się z fanami wspaniałą wiadomością. Do grona ich rodziny dołączył nowy, czworonożny przyjaciel. - Pojechaliśmy na wycieczkę. Przywieźliśmy basseta w teczce. #William brakujące ogniwo #gangmajdana Przywitajcie Go miło, to nie jego wina, że nie jest ze schroniska. William jak Wallace, a nie jak Windsor - napisała gwiazda na Instagramie. Na nagraniach widzimy pierwsze spotkanie nowego członka rodziny z synami Małgorzaty Rozenek-Majdan oraz jego integracji z pozostałymi czworonożnymi przyjaciółmi. Fani zakochali się w nowym psie celebrytki, a w komentarzach pojawiły się gratulacje i pochlebstwa. - Williamie jesteś uroczy, lepiej trafić nie mogłeś, będziesz miał cudowną i kochającą rodzinkę - pisali fani.

