Pierwsze kroki w medialnym świecie Roksana Węgiel zaczęła stawiać jako 13-latka. Młoda gwiazda dorastała na oczach Polaków, a dziś jako pełnoletnia kobieta rozlicza się z bolesną przeszłością w rozmowie z Żurnalistką. Zwyciężczyni pierwszej edycji "The Voice Kids" przyznała, że hejt, jaki na nią spadał, doprowadził do stanów lękowych - zachorowała na depresję.

Roksana Węgiel przeszła przez piekło! "Nie mogłam normalnie funkcjonować"

Chyba nikt nie spodziewał się, że młoda piosenkarka, która posiada tak wielu wiernych fanów, dzięki którym w młodym wieku otrzymała możliwość realizowania marzenia o byciu gwiazdą sceny muzycznej, przeżywała tak traumatyczne chwile. Roksana Węgiel zdradziła w podcaście u Żurnalisty, że hejt zadziałał na nią bardzo źle.

- Miałam taki moment, że po paru latach nieustannej rutyny, musiałam powiedzieć "stop", bo w sumie też wydarzenia, które się gdzieś tam zadziały przy pracy z nieodpowiednimi ludźmi, wpędziły mnie w zły stan psychiczny. (...) Zły stan psychiczny to znaczy depresja.

18-latka dodała, że było to związane również z ludźmi, jacy po wygranej w "The Voice Kids" zaczęli się wokół niej pojawiać.

- Zawsze sobie wmawiałam, że się nie przejmuję hejtem, ale w pewnym momencie wylało się na mnie tego sporo, przy premierze singla "Lay Low", i wtedy naprawdę mnie to uderzyło. Nie mogłam normalnie funkcjonować, bardzo mnie to przybiło. Te komentarze wracały do mnie w najgorszych momentach. Potrzebowałam pomocy, potrzebowałam też chyba najbardziej wsparcia bliskich, bo przez ostatnie parę lat, ja w ogóle prawie nie miałam z nimi kontaktu, nie widywałam się ze swoją mamą, ze swoim rodzeństwem, więc też potrzebowała takiego czasu, po prostu takiego wytchnienia.(...) Dużo się modliłam, medytowałam, chodziłam na spacery - słyszymy.

Roxie przyznała, że nie skorzystała z pomocy psychologa, ale była nim niejako jej mama, która pomogła jej się podnieść po upadku.

Warto jednocześnie dodać, że swego czasu Roksana Węgiel faktycznie wzięła zbyt wiele na swoje barki. Wydawała kolejne single, koncertowała po kraju, a do tego wszystkiego doszła Eurowizja Junior, którą wygrała dla Polski pierwszy raz w historii.