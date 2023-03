Roksana Węgiel wydała nowy singiel i rozpętała burzę! Wściekli fani nie dowierzają, jak mogła to zrobić

Musisz go zobaczyć!

Roksana "Roxie" Węgiel to wokalistka, która zawojowała polski rynek muzyczny. Choć dopiero co skończyła 18 lat, może pochwalić się licznymi sukcesami zawodowymi. Obecnie Roxie należy do największych gwiazd rodzimego show-biznesu, a wygrana na Eurowizji Junior sprawiła, że ma ona rzesze polskich oraz zagranicznych fanów.

Roksana Węgiel aktywnie udziela się na Instagramie. Jej poczynania są szeroko komentowane przez fanów, którzy śledzą każdy krok młodej gwiazdy. Choć spotyka się głównie z przychylnymi opiniami, musi mierzyć się również z krytyką. W ostatnim czasie niektórzy internauci sugerowali, że jej odmieniony wygląd jest zasługą nie dorastania, a... operacji. Teraz, gdy światło dzienne ujrzał nowy singiel Roxie Węgiel pt. "Miasto", komentujący doszukują się podobieństwa do innego popularnego utworu, który ukazał się latem 2022 roku.

Roxie Węgiel wydała nowy singiel. Internauci oskarżają ją o plagiat!

Nowa piosenka Roksany Węgiel pojawiła się już w serwisach streamingowych, a dumna gwiazda pochwaliła się tym faktem w social mediach. "JUŻ JEST!" - napisała na Instagramie Roxie, a w jednym z kolejnych wpisów poprosiła fanów o opinie na temat piosenki. "Miasto" to energetyczny utwór zawierający, jak zapowiedziała Węgiel, refleksje i nadzieje dotyczące "nowego etapu życia", jakim jest jej przeprowadzka do Warszawy.

Singiel 18-letniej artystki spotkał się z mieszanym odbiorem. Spora część fanów zachwycona jest jego brzmieniem, niektórzy jednak zauważyli, że "Miasto" przypomina im inną piosenkę, która pojawiała się w największych rozgłośniach radiowych latem ubiegłego roku...

"Czemu melodia brzmi jak MEDUZA, James Carter - Bad Memories?" - pytała jedna z fanek. "Kolejny raz, kiedy Roxie nie ma pomysłu i kopiuje zagraniczne... Nie mówcie, że nie" - twierdził kolejny internauta.

Roxie Węgiel nie zajęła stanowiska w tej sprawie. Choć między utworami można usłyszeć pewne podobieństwo, warto pamiętać, iż obie piosenki mogły powstać przy użyciu gotowych sampli, tj. fragmentów już istniejących utworów. Portal Plotek przypomina, że jeśli zostały zachowane prawa autorskie, jest to w pełni legalne. Ponadto warto podkreślić, iż utwory popowe często tworzone są według pewnych schematów, a ich podobieństwo może być zupełnie przypadkowe.

Słuchaliście już nowego singla Roksany Węgiel?

