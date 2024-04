Związek Doroty i Waldemara od początku wielu osobom wydawał się kontrowersyjny. Rolnikowi widzowie mieli za złe brak zdecydowania oraz granie na dwa fronty. Już w trakcie trwania programu wyszło na jaw, ze gospodarz zaprosił do siebie trzy kandydatki, a jednocześnie utrzymywał kontakt z kobietą spoza programu. Potem wyrzucano mu, że zostawił w gospodarstwie piękna Ewę, a odesłał do domu Dorotę, która zdecydowanie bardziej pasowała do jego sposobu życia. Gdy wielu telewidzów uznało, że w programie nie szuka miłości, a sławy, zaskoczył wszystkich ogłaszając związek... z Dorotą. Okazało się, że po tym jak Ewa Kryza dała mu kosza, oprosił Dorotę o drugą szansę i ją dostał. Zakochani układali sobie życie razem, oboje zapewniali, że są szczęśliwi.

W sieci aż huczy od plotek o Waldku i Dorocie z "Rolnik szuka żony"

Kilka dni temu media obiegły doniesienia o rozstaniu Waldemara i Doroty. Wnioski, może nazbyt pochopne, mogły się nasuwać same. Oboje juz jakiś czas nie wrzucili żadnych wspólnych zdjęć, do tego Dorota wrzuciła w tym czasie kilka zastanawiających wpisów. A nawet niezbyt uważni fani wiedzą, że w jej wypowiedziach w mediach społecznościowych zawsze jest jakieś drugie dno. Jakby tego było mało, Adam Kraśko wrzucił do sieci zdjęcie z urodzin Natalii Kwaśniewskiej (uczestniczki 4.edycji show). Waldemar Na tej imprezie był sam, bez Doroty. Ta z kolei wrzuciła fotografie z wakacji na Malcie, gdzie najwyraźniej pojechała bez Waldiego.

Waldemar i Dorota dementują pogłoski o rozstaniu

Teraz oboje zabrali głos. Waldemar skomentował sprawę w rozmowie z Faktem. „Mogę potwierdzić, że my się nie rozstaliśmy. Wbrew tym wszystkim, którzy nam tego życzą. Wszystko jest ok. Cały czas było. Nie wiem, skąd te insynuacje, że coś miało być nie tak. Chyba na podstawie jakiegoś wpisu ktoś tam coś sobie dopowiedział... Przeprowadzka Dorotki do mnie również jest aktualna. Tak jak zapowiadałem na koniec czerwca lub na początku lipca to się wydarzy" - zapewnia rolnik. Dorota zaś wdała się w dyskusję z obserwatorami na Instagramie. "Gadajo że, "atrakcyjny Wadi" musi być w cudzysłowie - bo w tym przypadku o gustach się nie dyskutuje ma inną" (pisownia oryginalna) - zagaił jeden z fanów. Dorota poradziła zmienić informatora i zapewniła: "Nadal jesteśmy razem i nic ani nikt tego nie zmieni :)".