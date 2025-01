Roman Wilhelmi przez wiele lat był jednym z bardziej znanych polskich aktorów. Grał w wielu teatrach, filmach czy serialach. O jego życiu zawodowym wiadomo wiele, jednak fani ciekawi są jego życia prywatnego. Nie każdy wiedział, że był prawdziwym babiarzem.

Roman Wilhelmi romansował na prawo i lewo. Według historii opowiedzianej przez Izabelę Trojanowską również i ją miał podrywać. Ona była jednak odporna na jego zalety.

Kiedy Roman Wilhelmi został ojcem, zakochał się bez pamięci w 21-letniej Iwonie Bielskiej, która zaczynała studia w krakowskiej PWST.

Iwona Bielska wiedziała, że Roman Wilhelmi ma żonę i niedawno urodziło mu się dziecko, dlatego zignorowała jego zaloty.

Gdy rozpoczęłam studia, wydzwaniał do mnie do Krakowa i błagał o spotkanie. Szantażował mnie. Groził, że się zabije! Chciał skakać z balkonu... Wsiadałam więc do taksówki i jechałam z Krakowa do Warszawy. Bałam się, że naprawdę zrobi sobie krzywdę - mówiła w wywiadzie dla portalu wyborcza.pl Bielska.