Roxie Węgiel trafiła pod kroplówkę. Co z jej występem w "Tańcu z gwiazdami"?

Katarzyna Dowbor ujawnia, co budowlańcy robili w jej domu, kiedy przysypiała

Co się stało?

Roksana Węgiel umieściła na InstaSory zdjęcie, które zaniepokoiło jej fanów. Tuż po tym, gdy wrzucała nagrania z treningów do półfinałowego odcinka "Tańca z gwiazdami", podzieliła się zastanawiającą relacją. Było to po jej ciężkich ćwiczeniach z Michałem Kassinem, które zakończyły się tuż przed północą. Piosenkarka przyznała, że treningi dały jej w kość i jest bardzo zmęczona.

Potem nastąpiło coś, co wywołało konsternację. Roxie Węgiel umieściła bowiem zdjęcie, gdzie jest podłączona pod kroplówkę. Od razu nasunęły się pytania, co z jej zdrowiem i czy tak jak Dagmara Kaźmierska nie wycofa się z dalszej rywalizacji w "Tańcu z gwiazdami". - Moment na regenerację przed półfinałem "Tańca z gwiazdami". Trzymajcie kciuki - napisała krótko Roksana, czym trochę uspokoiła widzów, którzy życzą jej wygranej w tanecznym show Polsatu.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz kiedy Roxie wylądowała pod kroplówką. Na początku marca także musiała się nią wspomóc. - Nie zawsze jest kolorowo. Rozłożyło mnie totalnie... w niedzielę kolejny odcinek tańca, więc trzeba szybko działać z kuracją... Jeśli dałam sobie zaaplikować kroplówkę, to domyślcie się sami, jak było. Trzymajcie kciuki, żebym do niedzieli odzyskała siły. Dbajcie o siebie - napisała wówczas.

i Autor: Instagram

Szybki QUIZ. Roksana Węgiel czy Sanah? Dwie wielkie gwiazdy. O której mowa? Pytanie 1 z 15 Z Kevinem Mglejem związana jest: Sanah Roksana Węgiel Dalej