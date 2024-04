Roksana Węgiel i Kevin Mglej po ślubie (?). Szczęście zakłócają alimenty

Roksana Węgiel i Kevin Mglej to chyba obecnie najgorętsza para w polskim show-biznesie. W zeszłym roku, gdy Roxie miała zaledwie 18 lat, przyjęła oświadczyny od starszego o osiem lat biznesmena i autora tekstów. Ślub odbyć miał się w 2024 roku. I chyba się już odbył. Choć oficjalnego potwierdzenia nie ma, to i zmiana nazwiska, i obrączki na palcach zakochanych, raczej nie pozostawiają wątpliwości, że są już po zmienie stanu cywilnego. Szczęście małżonków (?) zakłóca tylko zamieszanie, które zrobiło się wokół alimentów. Chodzi o pieniądze, które Kevin Mglej płaci na swoje dziecko (ma je z poprzednią partnerką - Malwiną Dubowską). - Alimenty, które wpływają na konto jego mamy, to część ponoszonych przeze mnie kosztów. Dodatkowo pokrywam wszystkie koszty związane z jego edukacją, w tym dwujęzyczne prywatne przedszkole. Pokrywam także wszystkie koszty medyczne, jednocześnie opłacając mu prywatny pakiet medyczny dający dostęp do wszystkich lekarzy. Zwracam wszystkie rachunki za leki dla Williama. Organizuję oraz pokrywam również koszty wszystkich zajęć dodatkowych. Kupuję ubrania, buty, kurtki. Jest to dla mnie oczywiste, bo to mój syn i to on "ma opływać w luksusy", a nie jego matka. Ona o swoje luksusy musi zadbać sama - stwierdził ukochany Roksany Węgiel w rozmowie z Pudelkiem, odnosząc się zapewne do wcześniejszego wpisu Malwiny Dubowskiej. - Doszły mnie słuchy, że opływam w luksusy, że dostaję, nie wiadomo, jakie przelewy, a jednak rzeczywistość jest inna i bardzo proszę, żeby ktoś, kto nie ma pojęcia o mnie, ani o samotnym wychowywaniu dziecka nie wypowiadał się na ten temat, bo po pierwsze, jest to nietaktowne, a po drugie porusza moje osobiste tematy. Ale jeśli chce się zapoznać, dowiedzieć, jak to wygląda, to zapraszam, bo chyba pora się poznać - napisała była partnerka Kevina Mgleja.

Kevin Mglej zapytany o to, czy Roksana Węgiel go utrzymuje

Wiele osób zastanawia się, czy Roksana Węgiel utrzymuje swojego partnera. Ci, którzy uważają, że Kevin Mglej chciał się bogato wżenić i dlatego wybrał Roxie, są w grubym błędzie. Mężczyzna świetnie sobie radzi w zawodowym życiu i nie musi być niczyim utrzymankiem (tu przeczytasz, kim jest Kevin Mglej). Poza tym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jasno zapisane, że piosenkarka nie jest w małżeńskiej wspólnocie majątkowej. W rozmowie z Pomponikiem biznesmen i autor tekstów w końcu zapytany został o to, czy Roksana Węgiel go utrzymuje. Kevin Mglej wydawał się być mocno rozbawiony tym dość osobistym pytaniem. - No nie, nie skomentuję tego, po prostu wiążę koniec z końcem - podkreślił. Uff... Wygląda na to, że ani Kevin, ani Roxie na problemy finansowe narzekać nie mogą.

