Roxie Węgiel zachwyciła na parkiecie! Kamery uchwyciły reakcję jej narzeczonego! Szok!

Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek. Ostatnio możemy ją oglądać na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Piosenkarka idzie przez program jak burza. W ostatnim odcinku nie miała sobie równych i zdobyła 40 punktów za pasodoble. Nad tańcem piosenkarki rozpływali się wszyscy jurorzy. Kamery uchwyciły moment, jak na oceny sędziowskie zareagował narzeczony Roksany Węgiel. Zobaczcie, jak wyglądała jego reakcja.

Roxie Węgiel dostała 40 punktów! Kamery uchwyciły jego reakcję! Szok!

Roksana Węgiel przez program idzie jak burza. Jako druga uczestniczka w tej edycji może pochwalić się, że zdobyła maksymalną liczbę punktów od sędziów - 40 punktów. Nad jej tańcem rozpływała się sama Ivona Pavlović, która mówi, że był to "Top of the Top". To jednak nie wszystko, kamery uchwyciły, jak na te noty zareagował jej narzeczony, Kevin Mglej! Zobaczcie te zdjęcia!

Zobacz poniższą galerię: