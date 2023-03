Wydawało się, że Nikodem Rozbicki i Julia Wieniawa stanowią parę idealną. Jako wieloletni przyjaciele świetnie się znali, rozumieli, dlatego nic nie wskazywało na to, że podejmą decyzję o rozstaniu. Ogłosiła to młoda aktorka pod koniec zeszłego roku, co mocno zdziwiło fanów. Aktualnie plotkuje się, że para miała do siebie wrócić, ale sami zainteresowani tego nie potwierdzają. Tym bardziej zaskakuje reakcja aktora, który po usłyszeniu pytania o byłą (?) ukochaną, uciekł sprzed kamery!

Nikodem Rozbicki przerwał wywiad zapytany o... "Ciao!"

Nikodem Rozbicki udzielił wywiadu „Faktowi”. Reporterka tabloidu wypytywała go o to, czy popularność przeszkadza mu w życiu codziennym.

- To zazwyczaj jest miłe i czasem trzeba po prostu znaleźć czas na to, by uciec do miejsca, gdzie możemy być sami i możemy odpocząć od ludzi. To jest też wpisane w mój zawód. Dlatego tez zacząłem prowadzić domki, w których można się odciąć od miasta, od bodźców, od fanów, sąsiadów - stwierdził.

Kiedy próbowała pociągnąć go za język i padło nazwisko Wieniawy, aktor niespodziewanie pożegnał się i z uśmiechem na twarzy opuścił kadr kamery. Takim zachowaniem na pewno podsycił plotki o zejściu się z wieloletnią przyjaciółką.

Kibicujecie im?