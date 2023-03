Jedna torebka to za mało

Ida Nowakowska i jej bajkowe stylizacje z "You Can Dance". Gwiazda zaszaleje w finałowym odcinku?

Cały sportowy świat żyje sprawą Dawida Kubackiego i jego żony, Marty Kubackiej, która nagle trafiła do szpitala. Jest w stanie ciężki, walczy o życie, o czym sam poinformował słynny skoczek. Fani trzymają kciuki i modlą się o szybki powrót Kubackiej do zdrowia. Tymczasem w "Dzień dobry TVN" poruszono temat tej sprawy. O rodzinnej sytuacji Dawida Kubackiego zaczął mówić dziennikarz Krzysztof Skórzyński, który nie potrafił ukryć silnych emocji. "Zawieszam głos, wiecie dlaczego? Bo mam do tej sprawy bardzo osobisty stosunek, bo ja znam i Dawida, i Martę", mówił łamiącym się głosem. Dodał, że miał okropne przeczucie, że wydarzyło się coś złego. Podczas tej wypowiedzi Małgorzata Rozenek nie wytrzymała! Wymowny gest, wyraził tak wiele.

Rozenek nie wytrzymała podczas rozmowy o żonie Kubackiego! Wymowny gest, tak wiele wyraził

Krzysztof Skórzyński, wyraźnie wzruszony, kontynuował swoją wypowiedź. Ale Małgorzata Rozenek nie potrafiła bezczynnie się temu przysłuchiwać. Wyraźnie rozemocjonowana nagle wyciągnęła dłoń i chwyciła dziennikarza za ramię. Próbowała dodać mu otuchy, kiedy zobaczyła, jak mocno przejął się tą sytuacją. Wszyscy w studiu TVN zgodnie przyznali, że życzą Marcie Kubackiej dużo zdrowia.

"Dawid, Marta jesteśmy z wami całym sercem, modlimy się za was, za wasze dzieci, za waszą maleńką córeczkę i wierzymy, że to się skończy dobrze", powiedział Krzysztof Skórzyński.

W komentarzach w mediach społecznościowych ludzie piszą wprost, że zarówno dziennikarz TVN, jak i Małgorzata Rozenek, zachowali się z klasą podczas tego wydania "Dzień dobry TVN". I dołączają się do życzeń zdrowia dla Marty Kubackiej.

Zobacz również galerię zdjęć: Kibice wspierają Martę Kubacką

Sonda Jak oceniasz polską służbę zdrowia? Bardzo dobrze Dobrze Źle Bardzo źle