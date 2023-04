Rubikowie wyprowadzają się z Polski. Gdzie zamieszkają w USA?

Dwóch mężczyzn rzuciło się na pomoc Danucie Martyniuk. Co na to Zenek?

Agata Rubik odpowiadając fanom na różne pytania, przyznała, że podjęła z rodziną decyzję o wyjeździe z Polski na stałe. Wybór padł na Stany Zjednoczone, gdzie Rubikowie często latają, czy to na wakacje, czy wolne z okazji świąt. - Taki jest plan. Teraz przyjechaliśmy pozałatwiać formalności, zobaczyć szkoły, mieszkania. Wszystko układa się tak, jakby nam mówiło - to jest ten czas, idźcie w to! - powiedziała Rubik w czasie sesji "Q&A". - Na razie będziemy wynajmować mieszkanie/dom. Jak już znajdziemy odpowiednie miejsce i okaże się, że zostajemy na dłużej, to coś kupimy - dodała.

Przypomnijmy, że córki Piotra i Agaty Rubików chodzą jeszcze do szkoły podstawowej. Helena w maju kończy 14 lat, a Alicja 10. - Already feels like home (Już czuje się jak w domu) - napisała Agata Rubik na Instagramie, umieszczając zdjęcie z mężem i córkami w Miami.

