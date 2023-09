Aktor "Czterdziestolatka" został pochowany za życia. Przechowywał zdjęcie grobu

Anna Mucha wróci do polityki? Gwiazda "M jak miłość" przyłapana ze stołecznym dziennikarzem. Zaczęło się od całusa!

Aktor omyłkowo dostał się na listę poległych i "został pochowany" na cmentarzu w Złotowie. Na jego grobie widnieje tabliczka Szer. Ryszard Pietruski ur. 1922 zm. 2.2.1945. Jest to zbiorowa mogiła żołnierzy. Do tej pory można znaleźć jego personalia w wykazie poległych żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego znajdującej się na stronie poznan.uw.gov.pl. Nie ma mowy o zbieżności imienia i nazwiska. Podana jest bowiem miejscowość urodzenia Pietruskiego - Wyszecino oraz imię ojca, Oktawian. Wiadomo, że aktor do swojej prawdziwej śmierci przechowywał zdjęcie grobu ze Złotowa.

Pierwszą żoną Ryszarda Pietruskiego była Maria Homerska (+85 l.) - aktorka, najbardziej znana z roli hrabiny Eleonory Czyńskiej, matki Leszka Czyńskiego (Tomasz Stockinger) w "Znachorze" w reżyserii Jerzego Hoffmana (91 l.). Zagrała także w "07 zgłoś się" - (Eliza Hoffman, sąsiadka Jagodzińskich, "normalna wariatka" jak o niej mówił porucznik Antoni Zubek (Zdzisław Kozień), czy też w "Polskich drogach" (Bronisława, żona profesora Zygadlewicza). Została pochowana na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Drugą żoną aktora była architekt Hanna Buczkowska-Pietruska (+80 l.), córka architekta Zenona Buczkowskiego (+88 l.). Została pochowana w styczniu 2022 roku w grobie męża na Powązkach Wojskowych w Warszawie (kwatera G-14-7).

14 września minęła 27 rocznica śmierci Ryszarda Pietruskiego. Ten dzień to także 13. rocznica śmierci Marii Probosz, słynnej seksbomby PRL (cmentarz Zarzew w Łodzi) oraz 28. aktora Bogusza Bilewskiego (Stare Powązki).

Aktor "Rejsu" miał grób za życia. Mogiła Kowalewskiego wymaga sprzątnięcia! Grób Smolenia i aktorek "Znachora" i "Polskich dróg". Niezapomniani.