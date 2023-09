Co się dzieje?

Sensacyjne wieści o Sylwii Grzeszczak i Liberze. To koniec! Na ich profilach pojawiło się TAKIE oświadczenie

Gwiazda TVP publicznie przyznała się do kłopotów zdrowotnych. Takiej reakcji zapewne się nie spodziewała

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski na zarabianiu i Internecie zjedli zęby. Oboje prowadza bardzo popularne konta na Instagramie (każde z nich po ok. 2 mln obserwujących), brylują także ze swoimi filmami na YouTube. Nie było więc żadnej tajemnicy, że po narodzinach trzeciego dziecka chcą zmienić lokum na większe. Ogłosili to wszem i wobec, choć plany odnośnie nowego domu zmieniały się na przestrzeni czasu. najpierw planowali wybudować dom od zera, potem doszli do wniosku, że poszukają większego mieszkania.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski kupili dom

Ostatecznie jednak zaskoczyli wszystkich informacją o tym, że właśnie stali się posiadaczami 230-metrowej willi, położonej w sąsiedztwie sosnowego lasu."...Pewnego dnia, odnalazłem ogłoszenie ze sprzedażą tego pięknego domu wśród drzew. Pojechaliśmy go obejrzeć tego samego dnia i zakochaliśmy się w nim od pierwszej wizyty. Tydzień temu podpisaliśmy akt notarialny i staliśmy się właścicielami tego piękna" - napisał w poście uradowany nowy właściciel w poście na Instagramie.

Willa influencerów ma swoje konto na Instagramie

Jednak wpis ten nie pojawił się na jego koncie, bądź koncie jego żony, a na koncie domu. Młodzi przedsiębiorcy od razu założyli nieruchomości oddzielne konto na Instagramie. Czyżby dom też miał na siebie zarabiać? To całkiem zmyślny pomysł - w kilka godzin konto zaobserwowało ponad 50 tys. osób. A za fanami z pewnością przyjdą i reklamodawcy. Brawo!

Magdalena Waligórska-Lisiecka planuje trzecie dziecko? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.