Sandra Kubicka i Baron zaręczeni! Usiedliśmy z wrażenia, jak zobaczyliśmy pierścionek!

Sandra Kubicka i Aleksander-Milwiw Baron poznali się w 2015 roku. Nie od razu zostali parą. Zakochani długo ukrywali swój związek, w końcu, w październiku 2021 roku muzyk przyznał, że jest z modelką. W niedzielę za pośrednictwem mediów społecznościowych para poinformowała o zaręczynach. Juror programu "The Voice of Poland" zadbał o to, by stało się to w spektakularnych okolicznościach. Modelka nie kryła radości. Jej pierścionek zaręczynowi robi ogromne wrażenie!

Sandra Kubicka i Baron zaręczyli się. Modelka nie kryła wzruszenia i radości!

Choć modelka i wokalista poznali się w 2015 roku, to nie od razu stworzyli związek. Mężczyzna spotykał się m.in. z Aleksandrą Szwed czy Julią Wieniawą . Z kolei Sandra Kubicka była zaręczona z DJ-em Cedriciem Gervaisem i przedsiębiorcą Kaio Alvesem Goncalvesem. Jak sama przyznaje, historia ich miłości jest jak z filmu.

- Prawda jest taka, że nasza historia jest jak z filmu, a on traktuje mnie jak księżniczkę. Poznaliśmy się w 2015 roku i od tamtej pory odbijaliśmy piłeczkę. Raz ja w związku, raz on... Musieliśmy trochę się wypłakać, spróbować z innymi, obydwoje kilkukrotnie zaręczyć tylko po to, by je odwołać, ale najważniejsze... musieliśmy dojrzeć - napisała na Instagramie.

W niedziele modelka pochwaliła się również na swoim Instagramie okazałym pierścionkiem i przy okazji wbiła szpilę tym, którzy nie kibicowali ich relacji.

- Szach mat, wściekłe hieny - podpisała zdjęcie.

Zobacz poniższą galerię: