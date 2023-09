Sandra Kubicka roztrwoniła swój pierwszy milion. Z pustym portfelem musiała życ od nowa

Sandra Kubicka to jedno z najgorętszych nazwisk polskiego show-biznesu, najpierw mogliśmy podziwiać ją w programie "Taniec z gwiazdami", następnie Sandra Kubicka została gospodynią pierwszego sezonu show "Love Me Or Leave Me", w którym zakochane pary sprawdzały swoją gotowość do ślubu. Produkcja była realizowana na Gran Canarii. Do tej pory odcinki były dostępne na platformie TVP VOD, a jesienią pojawią się na antenie TVP Kobieta. A lada chwila wspólnie z Izabellą Krzan poprowadzi nowy program TVP "Rytmy dwójki". Ostatnio modelka zszokowała wyznaniem, że pierwszy milion roztrwoniła i zostały jej tylko drobne.

Sandra Kubicka na to wydała swój pierwszy milion. Zostało jej 10 dolarów

Dla wielu Sandra Kubicka jest wzorem do naśladowania. Odważnie kroczy po swoje. Ostatnio jej fani zapytali się jej, jak ona to robi? Wyznała, że wnioski przyszły do niej same, po tym, jak straciła pierwszy milion.

- Dopiero gdy upadniesz na dno, uczysz się na błędach i wstajesz silniejsza. Ja już dostałam po głowie od życia. Popełniłam mnóstwo błędów. Zawodowych i związkowych. Swój pierwszy milion przewaliłam na głupoty, gdy byłam smarkulą i musiałam zacząć od nowa z 10 dolarami na koncie. Wiem, jak to jest nie mieć nic. Wiem, jak to jest mieć dużo, ale dopiero teraz jestem świadomą osobą, więc działam. Klęski są potrzebne w życiu, to one nas najwięcej uczą, a nie sukcesy - powiedziała na Instagramie.

