Sandra Kubicka była niedawno gościnią w podcaście "niePrzyjaciele Ciechana". W trakcie wywiadu modelka i influencerka opowiedziała nieco o swojej pracy, a także o sobie. Niewiarygodne, jak naprawdę wygląda jej życie zawodowe i prywatne.

Gwiazda w podcaście poruszyła temat pracy, jako influencerka. Praca w mediach społecznościowych sprawia jej ogromną radość. Dodatkowo wyznała, że mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że ma też własną firmę. Nie pokazuje jej na swoim instagramowym koncie. Sandra Kubicka ma swój catering, platformę z treningami dla kobiet, a także sklep internetowy z ekologicznymi produktami.

Wyskoczył mi gdzieś wywiad, jak jakaś influencerka się oburzyła, bo powiedziano, że jej praca jest łatwa. Ona strasznie to broniła i mówił, że bycie influencerem jest bardzo trudne. Nie zgodzę się z tym, uważam, że bycie influencerem jest łatwe, zabawne i przyjemne i rozpakowywanie paczek i robienie tych zdjęć w moim życiu akurat na nie najmniej czasu poświęcam. Jasne, żeby nagrać rolkę minutową, gdzie klient mi podsyła taki brief i ma wymagania, no to ze dwie godziny mi to zajmie, ale to nie jest praca fizyczna typu lekarz, albo na budowie, albo kucharz w restauracji. To właśnie ta praca... bo ja ma dwie prace, to bycie influencerką jest dla mnie przyjemne, natomiast ja więcej czasu obecnie poświęcam teraz na firmę i to jest praca - powiedziała Sandra Kubicka w podcaście "niePrzyjaciele Ciechana".

W dalszej części rozmowy modelka wyjawiła, dlaczego zdecydował się na mieszkanie w Polsce. Mogłoby się wydawać, że wiele lat spędzonych w USA sprawi, że to właśnie tam będzie chciała się osiedlić.

Zachód jest super do odwiedzenia na wakacje, ale jeżeli sobie dłużej pomieszkasz i też zależy, jakie masz cele w życiu i ambicje i czym się kierujesz, bo mój taki moment przełomowy, który nadszedł i zdecydowałam, że chcę mieszkać w Polsce, był wtedy, kiedy przyleciałam na "Taniec z Gwiazdami" do Polski. Byłam tu wtedy trzy miesiące. Wcześniej przylatywałam do babci na tydzień lub dwa i to było takie super - poszłam na imprezę, ze znajomymi się spotkałam, ale jak siedziałam trzy miesiące przez ten "Taniec z Gwiazdami", to polubiłam Warszawę, polubiłam tę mentalność tutaj, że ludzie są bardzo zżyci, że rodzina się liczy czy że są więzi... To mi dało do zrozumienia, że ja tego nie miałam w Stanach Zjednoczonych, tym bardziej w Miami i moja babcia tu mieszka, mój dziadek tutaj mieszka i miałam ich blisko pod ręką i jak później wróciłam do Miami, to miałam depresję. Nie rozumiałam, dlaczego tak się czuję i ciągnęło mnie do tej Polski - przyznała w wywiadzie Sandra Kubicka.