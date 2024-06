Sandra Kubicka zdecydowała się na smutne wyznanie. Chodzi o ojca

Kubicka wyznała prawdę o ojcu

Sandra Kubicka i Alek Baron cieszą się rodzicielstwem. Ich syn Leonard przyszedł na świat przed czasem i mocno nastraszył wszystkich. Leoś pierwsze tygodnie spędził w szpitalu pod specjalną aparaturą, która pomagałą mu oddychać i jeść. Teraz rodzina jest już razem i świętują pierwszy wspólny Dzień Ojca. I choć szczęście aż kipi w postach gwiazd na Instagramie, Kubicka zdecydowała się też na wyznanie smutnej prawdy. Chodzi o jej ojca.

Baron wskoczy za swoją watahę w ogień

Alek Baron wyznał na swoim profilu na Instagramie, czym dla niego jest ojcostwo. Padły słowa o miłości, odpowiedzialności i wsparciu.

- Tego dnia podzieliliśmy się z Wami, że zostaniemy rodzicami Leonarda. Czułem wielką ekscytację ale nie rozumiałem jeszcze co znaczy być Tatą - Baron zaczął od wspomnienia. - Dziś wiem, że wstąpiłem do najbardziej wartościowego klubu. Bycie Tatą to miłość i odpowiedzialność. Bycie Tatą to nadanie życiowego celu i wartości wyższej niż cokolwiek czego doświadczyłem. To bycie wzorem dla Syna i wsparciem dla Mamy. To bycie opiekunem swojej watahy i stada, za którym wskoczysz w ogień. Jestem wdzięczny za wszystkie obfitości mojego życia. Za najwspanialszą Mamę i najpiękniejszą Żonę @sandrakubicka oraz za nasz cud miłości - Leonarda.Kocham Was moja Rodzinko! 👼🏻👸🏼🐶🐶🐶💞

Sandra Kubicka nie pozostałą dłużna mężowi i w poruszającym poście wychwalała pod niebiosa, jego ojcostwo. Przy tej okazji jednak gwiazda zdecydowała się wyznać całą prawdę o swoim tacie. Nie jest wesoła.

Kubicka: "Ja nie wiem jak to jest mieć kochającego i troskliwego tatę"

- Dziś Twój pierwszy Dzień Ojca @alekbaron 🩵 To również pierwszy raz kiedy ten dzień ma dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Ja nie wiem jak to jest mieć kochającego i troskliwego tatę - wyznała Kubicka. - Ale moje serce się raduje że stworzyliśmy swoją własną rodzinę, taką o której marzyłam i w której Leonard będzie miał wszystko czego ja nie doświadczyłam - napisała Kubicka w poruszającym poście na swoim profilu na Instagramie. - Leonard jest ogromnym szczęściarzem, wybrał najlepszego człowieka na swojego tatę. Jeszcze nie wie ile muzycznych przygód go czeka, aż mu zazdroszczę 😍🎼🎸 Kochamy Cię Tata i jesteśmy z Ciebie dumni jak dzielnie znosisz tacierzyństwo. Lada moment i mały Lew będzie jeździł z Tobą na koncerty 🦁

