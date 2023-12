Sara z "Rolnik szuka żony" w ciąży, zaręczyny Ani i Kuby oraz nowe dziecko

Jest na co popatrzeć!

To co było nieuniknione, stało się w te święta Bożego Narodzenia. Anna Derbiszewska przyjęła zaręczyny Jakuba Manikowskiego. Był okazały pierścionek zaręczynowy i wielki bukiet czerwonych róż. - Kochać trzeba już natychmiast. Miłości nie można odkładać na pojutrze, bo pojutrze może być koniec świata - Małgorzata Musierowicz "Imieniny" - napisała uczestniczka ostatniej edycji "Rolnik szuka żony" chwaląc się zaręczynami. - Powiedziała "Tak" !😍 Więc "będziemy się prowadzać" przez resztę życia - dodał Manikowski. Pod postem zaroiło się od gratulacji od innych uczestników "Rolnik szuka żony".

To nie jedyne nowości u byłych bohaterów programu prowadzonego przez Martę Manowską. Z drugim dzieckiem pokazała się Wioleta Tyczkowska. Uczestniczka 6. edycji "Rolnik szuka żony" (kandydatka Adriana Berkowicza) zapozowała do świątecznego zdjęcia z mężem oraz dziećmi. Nie zdradziła płci drugiej pociechy. W ciąży jest także Sara Szewczyk z 4. edycji programu (kandydatka Karola Raczyńskiego). Dla niej także będzie to drugie dziecko. Małżonkowie pochwalili się zdjęciem USG.