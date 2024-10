To on odpowiada za śmierć Matthew Perry'ego? "Przyznał się przed sądem"

Sarsa popularność i uznanie fanów zyskała dzięki udziałowi w show "The Voice of Poland". Wokalistka była nawet faworytką, jednak musiała zrezygnować z powodów zdrowotnych. Po uporaniu się z problemami wkroczyła na polską scenę muzyczną.

Nagrywałam ostatni album, z takim przeświadczeniem, że to będzie już ostatnia płyta w mojej karierze. Dostałam taką niefajną diagnozę, że choruję na otosklerozę, która to choroba prowadzi do całkowitej głuchoty. Musisz przyznać, że to trochę zabawne, jak z filmu, kiedy wokalistka się dowiaduje, że głuchnie - powiedziała Sarsa RMF.

Po operacji i leczeniu gwiazda szybko wróciła do tworzenia muzyki. Sara jak najszybciej chciała rozpocząć prace nad kolejnymi utworami.

Kiedy przeszłam operacje, które pozwoliły mi wrócić do muzyki, to mi się strasznie zachciało melodii. Nie tyle słów – bo poprzednie płyty zaczęłam od słów – ale zachciało mi się piosenek, melodii. Pięć dni po operacji, jak jeszcze ucho było zaklejone, usiadłam do pianina i zaczęłam tworzyć melodie - przyznała artystka dziennikarzom RMF.

Bardzo aktywna zawodowo była aż do 2021 roku. Potem urodziła syna i nieco odsunęła się w cień. Jakiś czas temu znowu wróciła, jednak totalnie odmieniona. Aż trudno ją teraz rozpoznać.

Sara przeszła spektakularną metamorfozę

Sarsa już jakiś czas temu przyzwyczaiła swoich wiernych fanów do tego, że nie boi się eksperymentować ze swoim wyglądem. Gwiazda od lat zachwyca niecodziennym wydaniem - originalne stroje i fryzury to jej znak rozpoznawczy. Do tej pory włosy układała tak, aby pasma przypominały dwa okrągłe pączki. Jakiś czas temu zaprezentowała się w czymś zupełnie innym.

Artystka zdecydowała się niedawno na ekstrawagancką fryzurę. Tył oraz góra włosów zostały ufarbowane na czarno, z kolei grzywka została rozjaśniona na blond. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu gwiazda wygląda co najmniej nietuzinkowo.

