Sąsiadka mówi, co działo się przed śmiercią Moniki. Kobieta wyjawiła prawdę

Monika Róża odeszła dość niespodziewanie w połowie czerwca. Ciało 34-latki zostało znalezione w jej mieszkaniu w Koninie. Śledczy mieli stwierdzić wtedy, że kobieta sama targnęła się na własne życie. Rodzina i przyjaciele nie wierzą jednak w taką wersję wydarzeń.

"Moim celem jest w tej chwili walka o sprawiedliwość dla Moniki, ukaranie winnych. Nie odpuszczę, to jest jak wyrwane z piersi serce" - mówiła mama Moniki w reportażu przygotowanym przez program "Uwaga!".

Zobacz też: Makijażystka gwiazd zamordowana?! Monika Róża miała 34 lata. Szczegóły jej nagłej śmierci szokują

Sąsiadka zabiera głos w sprawie tajemniczej śmierci Moniki

W programie "Uwagi!" brat kobiety ujawnił, że znalazł siostrę w mieszkaniu opartą o ścianę. Dziennikarze programu dotarli do informacji, które mogą rzucić nowe światło na sprawę. Jedna z sąsiadek 34-letniej Moniki twierdzi, że pod drzwiami mieszkania kobiety miał pojawić się pewien mężczyzna. Nieznajomy domagał się, aby Róża wpuściła go do środka. 34-latka miała się na to nie zgodzić.

"Wiem tylko, że była awantura, bo jak przyszłam po pracy, to się kłóciła. Bo jakiś mężczyzna chodził i wołał po imieniu, a ona nie chciała go wpuścić. Tylko: "Wpuść mnie, wpuść mnie". Potem przechodziłam i słyszałam, że się kłócili" - mówiła kobieta w rozmowie z dziennikarką.

W programie TVN wziął udział również znajomy kobiety. Zapytany o to czy przed śmiercią 34-latki działo się coś dziwnego, odpowiedział, że w mediach społecznościowych Moniki pojawiły się dość przykre komentarze.

"No pojawiły się jakieś komentarze na jej profilach na Instagramie. No i było to trochę niepokojące. No to jest wszystko szokiem, zaskoczeniem, tak naprawdę" - mówił w programie TVN.

Odcinek podsumował również dziennikarz "Uwagi!".

"Śledczy czekają na wyniki badań histopatologicznych i przesłuchują świadków. Tymczasem bliscy Moniki poprosili o objęcie ich policyjną ochroną" - podsumował dziennikarz "Uwagi!".

Zobacz też: Nie żyje znany pisarz. Tragiczną informację potwierdziła przyjaciółka

Zobacz naszą galerię: Monika Róża, makijażystka gwiazd, nie żyje

Sonda Śledzisz polskie sprawy kryminalne? Tak! Nie