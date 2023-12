Sensacja! Szymon Hołownia powraca do TVN. Wystąpi u boku Marcina Prokopa. Będzie rekordowa oglądalność

Szymon Hołownia był gwiazdą TVN w programie "Mam Talent", a teraz jest "gwiazdą" w polityce, jako marszałek Sejmu. O wyczynach byłego prezentera w sieci mówią bowiem wszyscy. W mediach społecznościowych publikowane są różne przeróbki z Hołownią, ludzie chwalą jego cięte riposty, bystrość oraz inteligentny sposób prowadzenia polemiki. Trzeba przyznać, że jego zachowanie faktycznie jest nowością i świeżością w Sejmie. Hołownia przy okazji zdecydował się na bardzo nowoczesny sposób "promowania" polityki. Publikuje filmy w serwisie Youtube, a posiedzenia Sejmu na tej platformie oglądają tysiące osób - w dużej mierze dzięki niemu. Teraz, jak się okazuje, szykuje się rekordowa oglądalność w TVN, do którego Hołownia ma... powrócić. Wystąpi u boku Marcina Prokopa, który już potwierdził tę informację w mediach. O co chodzi? Poznajcie szczegóły.

Szymon Hołownia powraca do TVN. Wystąpi u boku Marcina Prokopa. Będzie rekordowa oglądalność

Szymon Hołownia pojawi się w TVN w niedzielę, 31 grudnia, czyli w Sylwestra. Ma wystąpić z rana u boku Marcina Prokopa i Doroty Wellman w "Dzień dobry TVN", gdzie będzie "przepytywany" i wzięty w "krzyżowy ogień pytań", jak zapewniają sami zainteresowani.

- Byliśmy razem przez wiele lat. Czternaście lat w telewizji. Wcześniej kilka wspólnych lat w prasie. No i w którymś momencie ja zostałem tu, a on poszedł tam. Ale przyjdzie tu. Będziemy brać go w krzyżowy ogień pytań. Nie tylko z Dorotą Wellman, ale też z młodzieżą, która postanowiła zadać marszałkowi kilka niewygodnych pytań - zdradził Marcin Prokop w mediach społecznościowych.

Hołownia w tej roli w śniadaniówce TVN-u jeszcze nie był, a wizyta marszałka Sejmu w takim programie to nowość. Ludzie są bardzo ciekawi i nie mogą doczekać się tego "występu". Cóż, szykuje się rekordowa oglądalność.

