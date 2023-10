Magda Gessler, związana z takimi formatami jak „Kuchenne rewolucje” czy „MasterChef”, długo pracowała na miano najdroższej gwiazdy TVN. Reklamy podczas jej programów kosztowały najwięcej. Jeszcze w 2019 roku za 30-sekundowy spot trzeba było zapłacić aż 83,4 tys. zł. Dziś o takiej kwocie nie ma mowy. Oficjalny cennik reklamowy dostępny na stronach TVN wskazuje, że w październiku potencjalni reklamodawcy muszą zapłacić 61,5 tys. złotych, czyli o ponad 20 tys. złotych mniej.

Sensacyjne wieści z TVN! Magda Gessler nie jest już najdroższą gwiazdą. Nie uwierzycie, z kim przegrała

Nie oznacza to, że wszystkie stawki poszły w dół. Reklama przy "Faktach" kosztuje bowiem... 88,9 tys. złotych! Sama zainteresowana nie odczuje tego w swoim portfelu. Ma bowiem stałą pensję. - To, co robię dla telewizji, nie ma nic wspólnego z tym, ile zarabiam. To odległość kosmiczna. W TVN-ie nie ma się procentu z reklam, ani od niczego. Mam skromną stałą działkę, bardzo skromną w stosunku do tego, co się na świecie płaci za telewizję i to tak udany program - mówiła.

Czy to oznacza kres popularności "Kuchennych rewolucji"? Wyniki oglądalności także nie napawają optymizmem. Pokazywane od września nowe odcinki show gromadzą 970 tys. widzów, czyli o 180 tys. osób mniej niż rok temu. TVN przegrywa w tym czasie z TVP 1, gdzie można oglądać "Sprawę dla reportera".

Magda Gessler: Wnuczka odziedziczyła temperament po mnie!