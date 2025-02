Seweryn Krajewski cały czas nagrywa nowe utwory

Seweryn Krajewski - mimo że skomponował niezliczoną ilość wielkich przebojów (m.in. "Anna Maria", "Ciągle pada", "Tak bardzo się starałem", "Niech żyje bal", "Uciekaj moje serce" czy "Gondolierzy znad Wisły"), z których większość sam śpiewał - nigdy nie był typem celebryty. Rzadko udzielał wywiadów, a od sceny wolał wolał studio, gdzie w spokoju tworzył kolejne wielkie hity. Artysta w 1997 roku w atmosferze konfliktu rozstał się z zespołem Czerwone Gitary. Grupa do dziś występuje na estradzie, a Seweryn Krajewski "robi swoje" i co jakis czas prezentuje słuchaczom nowe utwory. W 2023 roku nagrał kawałek " "Jak dobrze, że jesteś". W teledysku do piosenki zobaczyliśmy, w jak znakomitej formie jest muzyk. W zeszłym roku Seweryn Krajewski pokazał swój kolejny kawałek "Jeszcze wczoraj miałem wszystko". Oba utwory nagrane były w USA, gdzie od lat mieszkał były lider Czerwonych Gitar. Wygląda jednak na to, że ten etap to już przeszłość. Właśnie pojawiły się sensacyjne i tajemnicze doniesienia o 78-letnim Sewerynie Krajewskim.

Seweryn Krajewski się przeprowadził? "Mimo wszystko chce też być bliżej syna"

Jak informuje portal Shownews.pl, legendarny artysta zdecydował się na radykalny krok. Dwa lata przed 80. urodzinami miał się bowiem przeprowadzić do zupełnie innego kraju! Powodem zmiany miejsca zamieszkania dawnego lidera grupy Czerwone Gitary ma być m.in. jego syn Sebastian. Ale nie tylko...

Seweryn Krajewski wyleciał do Londynu. Woli spokojniejsze rejony niż współczesna Ameryka trawiona pożarami i przestępczością. W Londynie działają uznane studia muzyczne, może w nich komponować i wysyłać piosenki do Europy (...) Mimo wszystko chce też być bliżej syna, chociaż w przeszłości nie było między nimi różowo

- zdradził serwisowi informator.

Przypomnijmy, że Sebastian Krajewski - choć zawsze był w cieniu swojego ojca - także wyrobił sobie markę w świecie polskiej muzyki rozrywkowej. To on skomponował muzykę do serialu "M jak miłość" czy do filmu "Miszmasz, czyli kogel-mogel 3". Z matką Sebastiana Seweryn Krajewski rozwiódł się po 37 latach małżeństwa.

My, dzięki życiowym pasjom, energii twórczej i tak dość długo trwaliśmy przy sobie. Po latach rozstaliśmy się, bo nie było komunikacji między nami. Nie potrafiliśmy już rozmawiać o uczuciach, pragnieniach, marzeniach. Energie nasze były różne, coraz bardziej oddalały się od siebie

- wyznała była żona artysty w rozmowie z "Na żywo". Po rozstaniu z małżonką Seweryn Krajewski związał się z Heleną Giersz, autorką filmów animowanych i dokumentalnych. To ona miała urządzić kompozytorowi studio nagraniowe w USA.

