Niesamowite, jak Seweryn Krajewski wygląda w wieku 77 lat! Najnowsze wideo robi furorę

Seweryn Krajewski nowa piosenka

Seweryn Krajewski przez kilkadziesiąt lat kojarzony był przede wszystkim z grupą Czerwone Gitary. Z kapelą rozstał się jednak w atmosferze skandalu w 1997 roku. Co ciekawe, lata lecą, a zespół nadal występuje bez tego kluczowego wokalisty i kompozytora. Sam Seweryn Krajewski - mimo 77 lat na karku - muzycznej kariery nie zakończył. Właśnie do sieci wpadło nowe wideo z teledyskiem do piosenki "Jeszcze wczoraj miałem wszystko". Utwór błyskawicznie zyskał sympatię internautów. Premierę miał 9 listopada, a już został w serwie YouTube wyświetlony ponad 76 tys. razy (stan na 12.11). Na nagraniu widzimy Seweryna Krajewskiego w różnych odsłonach - na łóżku z psem, spacerującego po plaży czy grającego na gitarze. Nowa piosenka w repertuarze legendarnego muzyka zespołu Czerwone Gitary zajmuje miejsce szczególne, bowiem napisał on nie tylko muzykę do "Jeszcze wczoraj miałem wszystko", lecz także tekst.

Nowy teledysk legendy zespołu Czerwone Gitary. Tak Seweryn Krajewski wygląda w wieku 77 lat

Artysta od wielu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale cały czas nagrywa utwory w języku polskim, które są bardzo chętnie słuchane nie tylko przez starszych odbiorców. W zeszłym roku informowaliśmy o jego nowym teledysku, na którym mogliśmy zobaczyć, w jak znakomitej formie jest Seweryn Krajewski. Minął kolejny rok, a legenda zespołu Czerwone Gitary nadal wygląda znakomicie. Tradycyjnie też fani zachwyceni są nową piosenka.

Seweryn jak zwykle genialny. Proste słowa ale jakie życiowe. I ta piękna melodia. Widoki z Kalifornii cudowne; Dobrze, że Seweryn nareszcie coś skomponował, zaśpiewał. Szacun i gratulacje. Dalej piękny głos; Piękna muzyka, zaśpiewana ciepłym głosem

- komentowali użytkownicy serwisu YouTube. W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniał się Seweryn Krajewski i jak wygląda obecnie

