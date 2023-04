Dominika Kluźniak i Bartosz Głogowski przez wiele lat byli parą, choć nigdy nie wzięli ślubu. Związek aktorki "M jak Miłość" rozpadł się po tym, jak Głogowski wdał się w romans z Natalią Lesz! Sławna wówczas wokalistka, która 15 lat temu zadebiutowała na polskiej scenie muzycznej, musiała zmierzyć się z krytyką, jaka się na nią wylała. Sprawa z 2011 roku do dziś budzi w mediach wielkie emocje. Ukochany Kluźniak zdradzał ją z Lesz, a gwiazda "M jak Miłość" przez jakiś czas wypowiadała się w takim tonie, jakby obwiniała się o to, co się stało. Tym bardziej, że zanim sprawa wyszła na jaw, Kluźniak w mediach chwaliła Głogowskiego jako wspaniałego ojca i partnera. Początkowo, dla dobra córki, aktorka próbowała ratować związek. Ale to się nie udało.

Aktor zdradził gwiazdę "M jak Miłość" ze sławną piosenkarką! Skandal na całą Polskę

Dominika Kluźniak po latach od zerwania z Głogowskim przyznała, że mocno przeżyła zdradę partnera. Starała się nie dać tego po sobie poznać ze względu na córkę.

- Bartosz Głogowski poznał Natalię Lesz na planie serialu „Plebania”. Wcześniej był jej fanem. Gdy spotkali się twarzą w twarz, od razu między nimi zaiskrzyło. Po kilku miesiącach znajomości aktor, nie bacząc na to, że jest w stałym związku, oświadczył się nowej ukochanej, a ona bez wahania zgodziła się zostać jego żoną. Natalia przedstawiła „narzeczonego” rodzicom (wieczorek zapoznawczy odbył się w lokalu Poezja przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie) i przyjęła go pod dach swego apartamentu na Mokotowie - podaje serwis Pomponik.

Na Lesz wylała się wtedy fala hejtu. Dariusz Krupa, jej ówczesny menadżer i eks-mąż Edyty Górniak, bronił Natalii w mediach. Twierdził też, że gryzą ją wyrzuty sumienia. Lesz i Głogowski ostatecznie się rozstali - po cichu i w zgodzie. Piosenkarka później związała się z chirurgiem Adamem Maciejewskim, a po narodzinach córki wycofała się z show biznesu. Z kolei Dominika Kluźniak długo leczyła złamane serce. Szczęśliwie po latach znalazła prawdziwą miłość. Ona i Karol Pocheć wzięli ślub w 2017 roku. Mają również córkę.

