Sławomir jest pantoflarzem?

Łączą ich miłość i praca. 12 lat temu wzięli ślub. Od tego momentu idą razem przez życie, wzajemnie się uzupełniając na każdej jego płaszczyźnie. Są szczęśliwymi rodzicami Kordiana (7 l.). Niedawno nawet wydali teledysk do piosenki „Uszyci na miarę”, nawiązujący do ich relacji. Przyznają, że czasem trudno jest im godzić pewne sprawy, ale dają radę.

– Nie jest to łatwe. Wymaga wielu kompromisów, ale daje też możliwości jak nic innego. Doskonale się rozumiemy, właściwe bez słów, każde z nas ma swój przydział zadań i wspieramy się wzajemnie. Oczywiście się kłócimy, ale na tle artystycznym – mówią nam zgodnie artyści.

Ostatnie zdanie należy jednak do pani Zapałowej. – Kajra rządzi i w domu, i w pracy – zdradza Sławomir, który jest skory do kompromisów z żoną i nie obraża się, jeśli ktoś nazwie go pantoflarzem. – To prawda, lubię rządzić, ale przy dużym wsparciu Sławomira oczywiście. Uzupełniamy się. Ja jestem ta zła, Sławomir ten dobry. Ja cisnę, Sławomir luzuje – dodaje wokalistka i aktorka.

Para wbrew różnym doniesieniom wciąż trzyma się razem.

