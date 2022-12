Sławomir zdradził swój patent na smażoną rybę. Dzieki temu w domu nie ma brzydkich zapachów!

Sławomir zdradził nam swój patent, żeby dom nie przesiąknął smażoną rybą. - Odpowiadam za ryby. Mam taką kuchenkę gazową przenośną, którą muszę zatankować. Smażę ryby na zewnątrz, bo mi Kajra nie pozwala w domu. Mamy w kuchni słaby wyciąg. Wpadłem kiedyś na pomysł, żeby ryby smażyć przed domem. Jak ktoś przychodzi to zawsze poczęstuję. Sąsiadów też zapraszam, możemy razem smażyć karpia - opowiada Sławomir. Natomiast Kajra to prawdziwa gospodyni. Choć coraz mniej osób przywiązuje wagę do tradycji, to jednak w domu u państwa Zapałów musi być 12 potraw, które aktorka i wokalistka przyrządza własnoręcznie. - Będzie 12 potraw. Lubię tradycję. Wszystkiego będzie po trochu dla każdego - mówi Kajra i wylicza co przygotuje. - Da radę - dodaje Sławomir.

Oprócz Sławomira i Kajry na "Sylwestrze Marzeń z Dwójką" w Zakopanem pojawią się również: Edyta Górniak i Justyna Steczkowska z synami, MaRina, Sara James, Viki Gabor, Golec uOrkiestra, Zenon Martyniuk z zespołem, Daria, Komodo, Thomas Anders oraz ukraińska supergwiazda Dzidzio

