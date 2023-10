Ślub w "Rolnik szuka żony"! Skromny i wesoły Krzysiek z 5. edycji poślubił piękną dziewczynę

"Rolnik szuka żony" to program, który od lat pomaga rolnikom znaleźć miłość. Niestety, nie wszystkim udaje się odnaleźć swoją drugą połówkę w programie. Chociaż jest kilka szczęśliwych par, takich jak Bardowscy, Filochowscy czy Tyszkowie. Jednak wielu rolników podkreśla, że mimo iż w programie TVP nie udaje im się odszukać szczęścia, to potem w życiu zauważają zainteresowanie sobą, a i sami poprzez udział w programie nabierają odwagi. Najwyraźniej tak się stało w przypadku spokojnego i wesołego rolnika z 5. edycji, Krzyśka.

Jak pamiętamy chłopak szukał miłości, a na swoje gospodarstwo zaprosił trzy dziewczyny, z których szczególnie jedna była najbardziej przebojowa i została celebrytką, czyli Jessika, a dwie pozostałe to Ewelina i Kasia. Rolnik wybrał Ewelinę i nawet odwiedził dziewczynę w jej rodzinnym domu, ale ta relacja nie przetrwała. Ale, jak widać, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Właśnie wyszło na jaw, że Krzysiek wziął ślub! Na weselu bawił się m.in. inny uczestnik z edycji Krzyśka, Łukasz Sędrowski, który pokazał w sieci zdjęcie młodej pary i napisał: - Gratulacje dla Was kochani! Bardziej wylewna była jednak Jessika, która w rozmowie z shownews.pl skomentowała ślub niedoszłego partnera: - Krzysio! Jakie extra zdjęcie! Jaka piękna panna młoda! Nie sądzę, by żartował ze ślubu, bo to dla niego poważna sprawa, on się naprawdę ożenił! Uważam, że będzie wspaniałym mężem, bo to bardzo spokojny i delikatny chłopak.

Pobyt w jego gospodarstwie wspominam z przyjemnością i życzę młodej parze długiego i szczęśliwego życia. Nie pozostaje nic innego, jak dołączyć się do gratulacji i najlepszych życzeń. Sto lat młodej parze!