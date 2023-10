Pamiętacie Agnieszkę i Roberta z 2. edycji "Rolnik szuka żony"? Tak dziś wyglądają małżonkowie!

Agnieszka i Robert Filochowscy to jedna z par, które powstały dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Brali udział w 2. edycji programu. Robert szukał miłości podobnie, jak występując w tej edycji: Ania (była pierwszą uczestniczką w historii), Eugeniusz, Grzegorz i Rafał. To właśnie Robert i Grzegorz trafili na miłości życia, Robert na Agę, a Grzesiek na Anię (małżeństwo Bardowskich). Przypomnijmy, że o serce rolnika Roberta walczyły z Agą: Krystyna, która później wzięła ślub z kobietą oraz Asia. Jak sam mówił Robert, że wybrał Agę, bo w związku chodzi o to, by żyć w tym samym świecie.

Robert i Agnieszka - to oni wzięli pierwszy ślub w historii programu "Rolnik szuka żony". Co dziś u nich słychać?

Obie pary (Grzegorz z Anią oraz Robert z Agą) szybko się w sobie zakochały i zaręczyły. Mało kto pamięta, ale to właśnie Filochowscy jako pierwsi w historii programu wzięli ślub! Sakramentalne "tak" powiedzieli sobie w kwietniu 2016 roku. Ślub i wesele odbyło się w rodzinnych stronach Roberta. Przez te lata wspólnego życia para doczekała się dwóch synów. Starszy Tomek urodził się 2017 roku, a młodszy Adam w 2021 roku. Robert i Agnieszka to sympatyczna para, która stroni od mediów i blichtru, jak często bywa to w przypadku innych uczestników podobnych programów. Próżno szukać ich na ściankach czy wielkich galach, żyją po swojemu prowadząc gospodarstwo i wychowując dzieci, udzielają się w życiu społeczności lokalnej. Nie zależy im na rozgłosie, a pokazują się jedynie od czasu do czasu w specjalnych odcinkach "Rolnik szuka żony".