Słynna królowa piękności nie żyje! Była wokalistką i rzeczniczką soku pomarańczowego

Mało kto wiedział to o żonie Andrzeja Rosiewicza. Szokujące, co wyszło na jaw!

Zmarła słynna wokalistka i twarz soku pomarańczowego

Anita Bryant zmarła w swoim domu w Edmond w stanie Oklahoma. Gwiazda długo zmagała się z chorobą nowotworową. z którą ostatecznie przegrała. O jej śmierci, która nastąpiła 16 grudnia 2024 roku, poinformował z dużym opóźnieniem syn Bryant, William Green. W czwartek, 9 stycznia 2025 r. opublikował nekrolog w gazecie The Oklahoman.

Miss Oklahomy zaczęła śpiewać

Anita Bryant w wieku 18 lat zdobyła tytuły Miss Oklahomy i drugą wicemiss w konkursie Miss America. Ślicznotka szybko przekuła ten sukces w niesamowitą karierę w show-biznesie.

Przez 20 lat Anita Bryant występowała na scenie jako wokalistka. Można ją zbyło zobaczyć w trasach koncertowych po USA z Bobem Hope'em. Artystka występowała także podczas ewangelicznych tournée Billy'ego Grahama. Podczas Super Bowl zaśpiewała "Battle Hymn of the Republic" przy grobie prezydenta Lyndona B. Johnsona.

Bryant twarzą soku pomarańczowego

Anita Bryant była także twarzą Florida Citrus Commission w długiej kampanii reklam telewizyjnych soku pomarańczowego. W reklamach śpiewała piosenkę "Come to the Florida Sunshine Tree" i wygłaszała slogan: "Śniadanie bez soku pomarańczowego jest jak dzień bez słońca". Piękność odziana w falbany w kolorową kratkę przechadzała się wiejskimi uliczkami z dzbankiem soku w ręku, rozmawiała z ptakami z kreskówek i promieniała radością o cudach witaminy C.

Kariera Bryant załamała się na początku 1977 roku, kiedy w Miami na Florydzie ostatecznie zatwierdziło rozporządzenie zakazujące dyskryminacji homoseksualistów. Grupa przeciwników, z Bryant na czele, zaprotestowała przeciwko nowemu prawu. Rozporządzenie toleruje niemoralność i dyskryminuje prawa moich dzieci do dorastania w zdrowej, przyzwoitej społeczności – głosiła była Miss.

Kariera polityczna zamknęła jej drzwi do telewizji

Anita Bryant założyła Save Our Children, antygejowską organizację, która stała się zalążkiem współczesnej, religijnej prawicy. Od tego momentu wielu nazywano Bryant "chrześcijańską celebrytką".

Dwa miesiące Bryant straciła kontrakt w telewizji. Usłyszała, że rozgłos wokół jej "kontrowersyjnej działalności politycznej" powoduje, iż nie zagra w pilocie programu rozrywkowego.