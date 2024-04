Henryk Krzeczkowski - pisarz, żołnierz i opozycjonista w PRL i żołnierz

Henryk Krzeczkowski w czasach PRL był absolutnie nietuzinkową postacią. Urodził się 19 kwietnia 1921 roku. Jego młodość przypadła na okrutny okres II wojny światowej. Losy rzuciły go do Kirgizji, gdzie poślubił Irmę Martnes, matkę Anny German. Tym samym Henryk Krzeczkowski został ojczymem słynnej artystki. Pisarz służył w armii, a potem był nawet był zastępcą dowódcy kursu w Centrum Szkolenia Piechoty w Riazaniu. W czasach PRL jego drogi z władzą zaczęły się mocno rozjeżdżać. W 1953 roku został wydalony z PZPR, a w późniejszych latach wielokrotnie próbowała go zwerbować Służba Bezpieczeństwa. Bezskutecznie. Henryk Krzeczkowski zaczął za to działać w opozycji demokratycznej. Pod koniec swojego życia był guru dla późniejszych polityków polskiej prawicy, takich jak: Aleksander Hall, Wiesław Walendziak czy Kazimierz Michał Ujazdowski. W mieszkaniu pisarza ponoć bywał także Jarosław Kaczyński. Henryk Krzeczkowski zmarł dość niespodziewanie tuż po Świętach Bożego Narodzenia w 1985 roku. Miał 64 lata. Niemal 40 lat po śmierci pisarza sensacyjną tajemnicę wujka ujawniła jego chrześnica Agata Bogacka.

Henryk Krzeczkowski zmarł na AIDS. Tajemnicę ujawniła jego chrześnica

Kobieta, która jest cenioną malarką, o Henryku Krzeczkowskim opowiedziała w magazynie "Replika". - Dzięki Agacie bezimienna masa polskich ofiar AIDS stała się o jednego człowieka mniej liczniejsza - czytamy w poście magazynu na Instagramie. Agata Bogacka w rozmowie zdradziła więcej tajemnic swojego słynnego wujka. "Ojcem chrzestnym Agaty Bogackiej był Henryk Krzeczkowski, pisarz i tłumacz (1921-1985), a także ojczym słynnej piosenkarki Anny German. Ani fakt, że Krzeczkowski nie był heteroseksualny, ani fakt, że zmarł na AIDS – nie były dotychczas publicznie znane" - zaznaczają autorzy wpisu. W wywiadzie nie zabrakło też historii nieco humorystycznej. - Henryk był superprzystojnym mężczyzną, wysokim, świetnie zbudowanym. Do tego erudytą, znającym kilka języków, ba!, potrafiącym nawet czytać partytury. (…) Moja mama opowiadała mu o swoich nieudanych podbojach miłosnych, a on się śmiał i mówił: "Ja ci każdego faceta poderwę w pięć minut" - wspominała chrześnica pisarza i działacza opozycji demokratycznej w PRL.

Do tej pory nie jednym znanym polskim artystą, o którym było wiadomo, że zmarł na AIDS, był reżyser Janusz Nyczak. Miał 47 lat. Odszedł pięć lat po śmierci Henryka Krzeczkowskiego, w 1990 roku.