Bohdan Łazuka

Spadniecie z krzesła, jak zobaczycie, ile emerytury ma Bohdan Łazuka.

Bohdan Łazuka choć oficjalnie przeszedł już na emeryturę, to cały czas jest aktywny zawodowo. Do występów zmusza go wysokość jego świadczenia emerytalnego. Nie jest ono wysokie i starcza na pokrycie tylko jednej pozycji domowego budżetu. Kwota, którą co miesiąc przelewa mu ZUS może szokować!