Był ostatni z pięciorga rodzeństwa

Stan Borys w żałobie. Serce mu pękło. Został już całkiem sam

Dla Stana Borysa (81 l.) to będą wyjątkowo smutne święta. Tuż przed nimi zmarła jego ukochana siostra Zosia - ostatnia już z piątki rodzeństwa gwiazdora. Dosłownie pękło mu serce, gdy lekarze zabronili mu długiego lotu z Nowego Jorku do Polski, by mógł stawić się na pogrzebie. - Z wielkim bólem serca przeżywam śmierć ukochanej siostry. Ale mój stan zdrowia się pogorszył - mówi nam poruszony artysta.