Stanisław Karpiel-Bułecka pracował przy betoniarce i w koparce. "Dopóki zdrowie da..."

Stanisław Karpiel-Bułecka kocha polskie góry, ale dostrzega też uroki innych miejsc na świecie. Choć uwielbia swoje rodzinne Zakopane, to przyznaje, że właśnie w Grecji znalazłby wszystko, co pozwoliłoby mu na nowo poczuć się jak w domu.

Tam są takie góry jak Tatry, są bardzo podobne do naszych Tatr i jeżeli rzeczywiście miałbym gdzieś inaczej i musiał też gdzieś indziej mieszkać, to tam. Tam mało kto wie, że tam też jest śnieg w zimie, że są piękne i wysokie góry, no i plaże, które ja uwielbiam. Góry są zawsze w sercu, ale wiesz co jest fajne, że oprócz gór tam jest też morze, a u górali jednak zawsze brakowało słońca, bo w górach jednak z tym słońcem bywało różnie. Teraz się te pogody pozmieniały, dlatego tam bym miał dwie przyczyny, a nawet trzy na jednym ruszcie. Ale zawsze dom to jest dom i góry to są góry. Nie ma drugiego takiego miejsca na świecie jak moje ukochane Zakopane, no i nie wyobrażam sobie, żeby... Dopóki zdrowie da, to jestem tam.

Zobacz także: Tak mieszka Staszek Karpiel-Bułecka. To prawdziwa góralska chałupa!

Staszek Karpiel-Bułecka o obowiązkach domowych

Staszek, mimo że występuje na wielkich imprezach, jak Sylwester z Dwójką, nie zapomina o swoich korzeniach. Gdy nie jest na scenie, najchętniej wraca do prostych, domowych obowiązków – od odśnieżania podwórka po drobne prace przy domu.

Góralski chłop musi umieć wbić gwoździe do ściany, odśnieżać. Wszystko. Trzeba gazdówki pilnować. Chłopu by się nudziło, a tak dobrze, miejsce do roboty. Grabienie liści, a w pandemii w stanie przy betoniarce, albo robienie w koparce, bo też tak bywało. Ojciec dobrze mówił, idź do technikum, bo przynajmniej będziesz miał wyobraźnię i miał dużo racji w tym.

Staszek Karpiel-Bułecka to człowiek, który z szacunkiem podchodzi do pracy, swojej rodziny i tradycji. Bez względu na to, gdzie jest na świecie, zawsze ma w sercu góry i swoją rodzinę. To życie w równowadze między pracą a odpoczynkiem pozwala mu cieszyć się chwilą, zarówno na scenie, jak i poza nią.

Staszek Karpiel-Bułecka porwie publiczność swoją energią już 31 grudnia podczas Sylwestra z Dwójką! Impreza zaczyna się o 20:00. Nie może Was zabraknąć.

Staszek Karpiel-Bułecka o sylwestrze i miłości do gór Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.