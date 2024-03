Stanisław Tym mocno podupadł na zdrowiu. Cezary Żak zrobił sobie niesmaczny żart z jego balkonika?

mga 9:17

Stanisław Tym (87 l.) pojawił się na premierze spektaklu "Ciemny grylaż" w Och-Teatrze. Widać było, że aktor ma wielkie problemy z poruszaniem się. By chodzić musiał korzystać z pomocy specjalnego balkonika z siedzeniem. Był to smutny widok. W pewnym momencie, będący w teatrze Cezary Żak, przysiadł sobie na konstrukcji. Czy gwiazdor "Misia" miał mu to za złe?