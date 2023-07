Szokujące, jaki organ wycięli Stanisławowi Tymowi! Miał tylko trzy procent szans na przeżycie

Stanisław Tym miał raka żołądka. Rokowania były fatalne

Stanisław Tym wiele w życiu przeszedł. Niedawno spotkała go straszna tragedia. Zmarła jego żona Anna Tym, znana przede wszystkim z epizodycznej roli w słynnym filmie "Miś", w którym najważniejszą postacią był grany przez jej męża Ryszard Ochódzki. Żona Stanisława Tyma żyła z dala od błysku fleszy i nie opowiadała na prawo i lewo o swoim życiu prywatnym. Zresztą jej małżonek także nie jest typem celebryty, który lubi publicznie wyjawiać swoje sekrety. Jeden z wyjątków zrobił, gdy opowiedział o swojej strasznej chorobie - raku żołądka. Rokowania były fatalne. Stanisław Tym trafił do szpitala. Lekarze zdecydowali, by wyciąć mu bardzo ważny organ. Najpewniej właśnie to uratowało aktorowi znanemu m.in. z filmu "Miś" życie. Po latach opowiedział Interii o tym, co go spotkało.

Stanisław Tym miał trzy procent szans na przeżycie. Pomagała mu żona

Przypadek Stanisława Tyma to najlepszy przykład na to, że nigdy nie należy tracić nadziei. - Miałem trzy procent szans na przeżycie. Ale te trzy miałem. Wycięli mi żołądek i zrobili nowy z jelita cienkiego. Siedemnaście lat już z nim żyję - zwierzył się aktor. Po wyjściu ze szpitala Stanisław Tym mógł liczyć na swoją żonę. - Mąż czuje się już dobrze i jest teraz w świetnej formie. Mam nadzieję, że jeszcze długo będzie cieszyć się zdrowiem - mówiła Anna Tym po operacji męża. Jak wynika z doniesień medialnych, słynny satyryk z kolei pielęgnował małżonkę, gdy ta ciężko chorowała. Żona Stanisława Tyma zostanie pochowana cztery dni po 86. urodzinach męża. "Nabożeństwo żałobne odbędzie się 20 lipca 2023 r. o godz. 14.00 w Cerkwi Św. Jana Klimaka, przy ul. Wolskiej 138/140, Warszawie. Pochówek odbędzie się na Cmentarzu Prawosławnym przy parafii" - czytamy w nekrologu.

