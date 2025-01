Stanisław Tym nosił przy sobie kiełbasę, a był wegetarianinem! Jego koledzy właśnie ujawnili prawdę

Stanisław Tym kochał psy. "On takie kundle pokaleczone, wyrzutki zbierał, i dawał im dom"

Stanisław Tym to postać, o której można napisać opasłe tomy. Artysta przez wiele lat związany był z "Polityką", w której regularnie mozna było czytać jego felietony. To właśnie to pismo poinformowało o tym, że Stanisław Tym nie żyje. - Z ogromnym żalem informujemy o śmierci Stanisława Tyma, wielkiej postaci polskiej kultury i mediów. Przez dekady meblował nam zbiorową wyobraźnię i kształtował poczucie humoru - przekazała smutną wiadomość redakcja. Aktora ciepło wspominali nie tylko znajomi z branży, lecz także jego sąsiedzi, którzy szczególną uwagę zwrócili na wielką miłość Stanisława Tyma do psów. Gosposia, która zajmowała się domem artysty, w rozmowie z "Super Expressem", opowiedziała, jak traktował on czworonogi. W ostatnich latach życia legendarny aktor był bardzo chory i czas spędzał głównie w warszawskich szpitalach.

Bardzo tęsknił do swojego domu, do swojego biurka, do sąsiadów i oczywiście do swoich psów. A jak on te psy kochał! On miał tam cały psi przytułek. I to nie takich rasowych, jak ludzie z Warszawy, że takie niby rasowe, piękne. Nie! On takie kundle pokaleczone, wyrzutki zbierał, i dawał im dom

- podkreśliła kobieta. Nawet na pogrzebie Stanisława Tyma na wielkim zdjęciu pojawił się jego pies, a ludzie przecierali oczy ze zdumienia. W końcu taki widok podczas ostatniego pożegnania to rzadkość.

Stanisław Tym był wegetarianinem, ale nosił przy sobie kiełbasę

Nie każdy wie, że Stanisław Tym - prawdopodobnie z powodu miłości do zwierząt - był wegetarianinem. Z drugiej strony - także ze względu na miłość do braci mniejszych - zawsze nosił przy sobie kiełbasę. Sam jednak jej nie pałaszował. Prawdę właśnie wyjawili koledzy artysty z tygodnika "Polityka".

Mimo że Stanisław Tym był wegetarianinem, zawsze miał przy sobie kawałek kiełbasy. Żeby przywabić błąkającego się psa i sprawdzić, czy nie potrzebuje pomocy. Trudno policzyć, ile takich znajd uratował

- czytamy na profilu gazety na Instagramie.

