Starmach pokazała swoje nieznane oblicze. Mówi o terapii i poważnej chorobie

Ania Starmach zdobyła ogromną popularność jako jurorka w programach "MasterChef" i "MasterChef Junior". Dzięki swojej wiedzy kulinarnej, szczególnie w dziedzinie deserów, oraz naturalnej charyzmie, podbiła serca widzów TVN. Jej uśmiech i pozytywna energia przyciągały przed ekrany miliony Polaków. Jednak życie prywatne ekspertki kulinarnej nie zawsze jest tak idealne, jak mogłoby się wydawać. Anna Starmach szczerze wyznała, że korzysta z terapii.

Mimo że przed kamerami Anna zawsze tryskała optymizmem, w życiu prywatnym zmagała się z wyzwaniami, o których niewielu wiedziało. Kiedy jeden z internautów zapytał ją, jak dba o swoje samopoczucie w trudnych chwilach, kulinarna gwiazda postanowiła podzielić się osobistą refleksją. Na InstaStory opublikowała zdjęcie, na którym wygląda na zamyśloną i smutną.

To ja wczoraj tak à propos tego: pani Aniu, pani to się ciągle uśmiecha. Co mi pomaga? Terapia, farmakologia, długie spacery, patrzenie w ogień w kominku, rozmowy z przyjaciółmi, beztroskie bieganie w deszczu z moimi dziećmi. Dobrze działały na mnie treningi, ale jakoś nie mogę do nich wrócić - wyznała kulinarna ekspertka na Instagramie.