Wokalistkom z pewnością nie można odmówić pracowitości. Obie harują na planach telewizyjnych show, wychowują dzieci i nagrywają nowe utwory, z którymi potem koncertują. W przypadku Justyny Steczkowskiej mamy też do czynienia z innymi projektami muzycznymi.

Steczkowska i Chylińska już planują przyszły rok. Nie do wiary, ile zarobią do końca maja!

W tym roku artystka zagra jeszcze kilkadziesiąt razy, ale jak poinformowała na swoim profilu na Facebooku - na 2024 rok zaplanowała już 11 występów i, jak podkreśliła - nie jest to koniec. Dzięki temu zarobi co najmniej 440 tys. zł. Z kolei Agnieszka Chylińska znalazła pretekst do wyruszenia w trasę z okazji 30-lecia pracy artystycznej. "Śpiewanie, które miało być tylko prywatną ucieczką od trosk nastolatki, stało się sensem i drogą. Trasa 30-lecia to dla mnie święto i moja osobista nagroda za mój upór, czasem wbrew wszystkim i wszystkiemu, by móc po prostu śpiewać dla ludzi najlepiej, jak potrafię" - reklamuje swoje koncerty. Ona na ogłoszonych na razie 8 występach zarobi prawie tyle samo co Steczkowska.

Justyna Steczkowska zamiatała podłogę śpiewając piosenkę Santor