Justyna Steczkowska wydała 17 tys. złotych, by mieć taką pupę! Odkryliśmy jej sekret

Justyna Steczkowska korzysta z EMS? Czym jest EMS?

W czasach, kiedy nie mamy czasu na nic i ciągle gdzieś pędzimy, trudno wyrwać z dnia chociażby godzinę na trening. Justyna Steczkowska znalazła na to sposób. Od kilku lat korzysta z EMS, czyli elektrostymulacji mięśni prądem o niskiej częstotliwości. Krótki trening równa się długim godzinom na siłowni. "Moją chwilą dla mnie są ćwiczenia. Trenuję EMS już od 6 lat i widzę, jak moje ciało zmieniło się na lepsze i trzyma formę. Jeśli lubisz mieć szybkie efekty, to jest to najlepsza metoda do ich uzyskania. Nowe technologie dają takie możliwości! EMS to 20/30 minut aktywności, które stały się dla mnie alternatywą dla tradycyjnego treningu" – zachęca. "Zamiast po 1,5 godziny na siłowni ćwiczę 2 razy w tygodniu po 30 minut" – dodała.

Justyna Steczkowska kupiła specjalny kombinezon. Kosztował 17,5 tys. złotych!

I chociaż powstaje coraz więcej miejsc, w których można skorzystać z tej usługi, Jusia zakupiła specjalistyczny sprzęt do domu. Jego cena to 17,5 tys. złotych! Ale w końcu czego nie robi się dla pięknej, umięśnionej pupy. I nikt na nas nie patrzy, co też jest ważne.

