Straszna tragedia Jessici Mercedes! Brat po wypadku wylądował w szpitalu! Pirat wjechał w niego na czerwonym

Co za wiadomości!

Sama to potwierdziła

To była miłość?

Dramat w rodzinie Jessici Mercedes. Brat leży na OIOM-e!

Jessica Mercedes jest jedną z najpopularniejszych polskich szafiarek. Niestety, w sobotę 17 sierpnia gwiazda przekazała fanom tragiczne wieści. Jej brat, Justin Kischner wylądował poważnie ranny w szpitalu. To efekt koszmarnego wypadku - w auto brata Mercedes wjechał kierowca, który "przegapił" czerwone światło.

"Justin jest w szpitalu, karetka go zabrała"

- Jess, tylko się nie denerwuj, ale Justin jest w szpitalu, karetka go zabrała, miał wypadek, auto w niego wjechało - taki telefon otrzymała Mercedes w sobotę, 17 sierpnia. - Nie przekazujcie tak nigdy wiadomości o wypadku, bo ja prawie dostałam zawału! - zaapelowała gwiazda do fanów i dodała: - Justin żyje, jakby co.

Dramatyczny opis sytuacji i zdjęcia rannego Justina Jessica Mercedes opublikowała na swoim Instastory. Na zdjęciach, które znajdziecie w naszej galerii widać, że Justin został poważnie ranny.

- Po 7 godzinach na korytarzu SOR już majaczył - napisała przerażona Mercedes. Na szczęście na krótkim filmiku, który dołączyła słynna szafiarka do relacji widać przytomnego Justina, która żartuje sobie ze swojej rozpoznawalności w szpitalu w związku z programem "Azja Express". Jednak rany, które zaprezentował brat Jessici nie budzą śmiechu. On ma zupełnie "rozwaloną" nogę!

"Wariatów nie brakuje!"

- Jest trochę połamany, porysowany, ale wrzucam to ku przestrodze. Uważajcie na siebie na drogach! Wariatów nie brakuje! Widziałam się już z policją i powiedzieli, że wina jest kierowcy, wjechał w Justina na czerwonym... Nawet zielone światło dla nas może oznaczać niebezpieczny przejazd - opisała stan brata Mercedes.

Jessica Mercedes jest mocno związana ze swoim bratem Justinem. Rodzeństwo chętnie razem podróżuje i zwiedza różne zakątki świata. Justin jest znanym instruktorem jogi. Wygląda na to, że przez jakiś czas będzie musiał dochodzić do siebie, bo jakiś kierowca po prostu wjechał w jego auto na czerwonym świetle. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

Sonda Będziesz oglądać nowy sezon "Azja Express"? Tak Nie Jeszcze nie wiem