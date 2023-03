W ostatnim czasie o Macieju Stuhrze było głośno przede wszystkim za sprawą pijackiego wybryku jego ojca, który zachował się karygodnie, wsiadając pod wpływem alkoholu za kierownicę. Doszło do kolizji, a później obywatelskiego zatrzymania. 47-latek zdaje sobie sprawę z tego, jak zachowanie Jerzego Stuhra (76 l.) wpłynęło na jego wizerunek, nie dziwi więc, że podczas Orłów skrytykował go, nazywając "osłem roku". Teraz natomiast zdradził pewien szczegół z życia u boku Katarzyny Błażejewskiej-Stuhr.

Maciej Stuhr dostał od żony zakaz! Wygadał się internautce

Maciej Stuhr opublikował na Instagramie post, w którym pochwalił się wnętrzami swojej kuchni, ale przede wszystkim dopytywał internautów, czy jest dziwny z racji tego, że gotowanie go relaksuje. Oczywiście doczekał się odpowiedzi, że to nic dziwnego, reagując na pewną z uwagę fanki.

- Brawo, brawo, przy żonie dietetyczce to trudne! - zauważyła.

- To prawda, cały czas mam ochotę czymś zgrzeszyć, a nie mogę - odparł wyraźnie rozbawiony.

Myślicie, że teraz ukochana aktora zacznie godzić się, by to on przyrządzał posiłki dla bliskich? Zapewne wiele nauczyła go w trakcie ośmioletniego małżeństwa!