Supergwiazda urodziła bliźniaczki. Szczęście ukróciła koszmarna diagnoza. "Nigdy nie będą chodzić"

Jesy Nelson razem z zespołem Little Mix podbiła stacje radiowe na całym świecie, również w Polsce, sprzedając łącznie około 75 milionów płyt. Ekipa powstała w ramach programu "X Factor" w Wielkiej Brytanii i zyskała wówczas największą popularność. Girlsband stał się zresztą pierwszą grupą w historii, której udało się wygrać tego typu produkcję w UK. Po jakimś czasie zespół się rozpadł, a każda z dziewczyn tworząca Little Mix próbowała solowej kariery, z różnym skutkiem. Jesy Nelson trzy lata temu zdecydowała o zrobieniu sobie przerwy, ponieważ chciała skupić się na życiu prywatnym. To wtedy, razem ze swoim partnerem, którym stał się Zion Foster, rozpoczęli starania się o dziecko. W 2024 roku pojawiła się ciąża, a w maju 2025 na świat przyszły piękne bliźniaczki.

Dziewczynki były spełnieniem marzeń pary, która nie mogła się nimi nacieszyć. To wielkie szczęście, niestety, szybko zostało ukrócone przez okrutny los i diagnozę, która spadła na zakochanych jak grom z jasnego nieba. Jesy Nelson niedawno poinformowała, że u ich dzieci zdiagnozowaną rzadką chorobę nerwowo-mięśniową, która znana jest szerzej jako rdzeniowy zanik mięśni (SMA) typu 1. Wokalistka cała we łzach opowiedziała o wstrząsających szczegółach. Dalsza część materiału poniżej.

Gwiazda Little Mix walczy o lepsze życie dla córeczek. "To najpoważniejsza choroba mięśni, na jaką może zachorować dziecko"

Jesy Nelson podzieliła się z fanami koszmarną informacją, a nagranie opublikowane w mediach społecznościowych obejrzało ponad dwadzieścia milionów osób z całego świata. Jak przekazała artystka, jej córeczki urodziły się jako wcześniaki po ciąży wysokiego ryzyka. Po wielu miesiącach okazało się, że dziewczynki mają najpoważniejszą chorobę mięśni, na jaką może zachorować dziecko. Trzeba podłączyć je do respiratorów i stale monitorować.

- Powiedziano nam, że prawdopodobnie nigdy nie będą mogły chodzić, że nigdy nie odzyskają siły w szyi, więc staną się niepełnosprawne. Najlepsze, co możemy teraz zrobić, to zapewnić im leczenie i mieć nadzieję na lepsze jutro - powiedziała Jesy Nelson. - Jeśli ktoś ogląda ten film i uważa, że ​​widzi podobne objawy u swojego dziecka, to proszę, zabierzcie je do lekarza, do szpitala, bo czas jest na wagę złota, a wasze dziecko będzie potrzebowało leczenia. Im szybciej to zrobicie, tym lepsze będzie jego życie. Jeśli leczenie nie zostanie podjęte na czas, oczekiwana długość życia waszego dziecka nie przekroczy drugiego roku życia - zaapelowała do fanów.

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) to rzadka choroba genetyczna, która prowadzi do stopniowego osłabienia i zaniku mięśni szkieletowych wskutek obumierania neuronów ruchowych w rdzeniu kręgowym, odpowiedzialnych za przekazywanie sygnałów z mózgu do mięśni. Właściwie jedyną metodą leczenia SMA jest terapia genowa, która jednak zwykle znajduje się poza zasięgiem finansowym przeciętnego człowieka, gdyż jest kosmicznie droga. Niewykluczone, że gwiazda Little Mix, z uwagi na swój status, takiej terapii spróbuje.

Szybko i skutecznie wprowadzona, terapia genowa może zatrzymac postęp choroby i poprawić funkcje motoryczne, szczególnie u małych dzieci, znacząco poprawiając jakość życia i zwiększając ich szanse na rozwój. - Trzymamy kciuki - piszą fani.

