Izabella Krzan błyszczała na Oscarach. Zdradziła zaskakujące kulisy gali!

Oscary 2026: O tych stylizacjach było głośno

Za nami 98. ceremonia rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Oscary zwieńczają sezon nagród filmowych. Od kilku dekad uważane są za najbardziej rozpoznawalne nagrody w branży filmowej. Nie tylko kinomani kojarzą złotą statuetkę. Oscarowa gala niezmiennie wzbudza ogromne zainteresowanie.

W tym roku najwięcej nagród zdobył film "Jedna bitwa po drugiej", który otrzymał aż sześć statuetek. Jak co roku sporo emocji wywołały nie tyle Oscary, co kreacje gwiazd. Przed rozpoczęciem ceremonii rozdania nagród tradycyjnie przechodzą po czerwonym dywanie ubrane od stóp do głów w stylizacje od najpopularniejszych projektantów.

Podczas tegorocznej gali wśród gwiazd, które przyciągnęły największą uwagę, znalazły się Demi Moore oraz Gwyneth Paltrow. Ich stylizacje wywołały ogromne emocje i natychmiast stały się jednym z najgorętszych tematów w mediach społecznościowych.

Izabella Krzan zachwyciła na oscarowej gali

Przed rozpoczęciem ceremonii na czerwonym dywanie zapozowała również i Izabella Krzan! Nowa gwiazda Polsatu została bowiem specjalną korespondentką stacji. Zastąpiła w tej roli Kingę Rusin i Ewę Drzyzgę. Modelka pochwaliła się zdjęciami z gali. W eleganckiej czarnej sukni z wycięciem spokojnie mogłaby uchodzić za gwiazdę Hollywood.

W social mediach oraz programie "Dzień Dobry TVN" pokazała również, co się dział podczas uroczystej gali oraz za jej kulisami.

Witajcie kochani, dzień dobry, a w Los Angeles "dobry wieczór" i ta noc na pewno się długo nie zatrzyma, będą świętować. (...) Wielkie zaskoczenie? Chyba takiego nie było. (...) Mam wrażenie, że ci, którzy wygrali, mogli czuć, że to właśnie do nich trafi ta statuetka, a także ci, którzy przyznawali nagrody i fani filmów, mogli się spodziewać takiego werdyktu - mówiła Krzan.

Przy okazji zdradziła również, gdzie dokładnie odbywają się Oscary. Nie jest tajemnicą, że od lat ceremonia przeprowadzana jest w kultowym Dolby Theatre, zlokalizowanym w samym centrum Los Angeles. Jednak nie wszyscy wiedzą, że kino znajduje się w... centrum handlowym!

To był mój pierwszy raz na Oscarach, nie wiem, czy ostatni... to się okaże za rok! (...) Myślę, że jak ochłonę, to będę miała jakąs opinię na ten temat, bo w tym momencie to miks zmęczenia i brzebodźcowania, bo Dolby Theatre nie każdy wie, że znajduje się w galerii handlowej. To chyba było moje największe zdziwienie - miejsce tak ważnego wydarzenia - podsumowała.

