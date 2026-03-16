Zaskakujące wyniki w programie "Taniec z gwiazdami". Wyciekło głosowanie widzów

Adrian Rybak
2026-03-16 16:24

Trzeci odcinek wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami" dostarczył sporych emocji, a z rywalizacją nieoczekiwanie pożegnali się Emilia Komarnicka oraz Stefano Terrazzino. Taki obrót spraw jasno pokazał, że sympatia publiczności bywa bardzo zmienna. Nieoficjalne doniesienia medialne sugerują, że na szczycie rankingu oglądających doszło do ogromnych przetasowań.

Zaskakująca eliminacja w "Tańcu z gwiazdami". Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino odpadają

"Taniec z gwiazdami" po raz kolejny udowodnił swoją nieprzewidywalność, ponieważ preferencje oceniających i fanów ulegają ciągłym modyfikacjom. Odpadnięcie Emilii Komarnickiej wywołało spore zdumienie, gdyż przed startem sezonu typowano ją do walki o najwyższe trofea. Na jej korzyść przemawiała również obecność utytułowanego Stefano Terrazzino, który zdecydował się na powrót do formatu po długiej nieobecności. Ostatnia odsłona show całkowicie zaburzyła dotychczasowe układy sił. Zaledwie siedem dni wcześniej kuluarowe plotki wskazywały Piotra Kędzierskiego i Magdalenę Tarnowską jako absolutnych ulubieńców tłumów. Obecnie docierają do nas sygnały o drastycznych roszadach w czołówce sms-owego zestawienia.

Głosowanie widzów z 15 marca. Paulina Gałązka nową faworytką w "Tańcu z gwiazdami"

Z informacji serwisu Pudelek wynika, że 15 marca publiczność najmocniej wspierała Paulinę Gałązkę i Michała Bartkiewicza. Pokazali oni świetny taniec, za który otrzymali pełne pięćdziesiąt punktów. Kędzierski i Tarnowska niespodziewanie wypadli z czołówki. Jak donosi portal, na drugim miejscu uplasowali się Magdalena Boczarka oraz Jacek Jeschke.

Boczarska poradziła sobie świetnie, mimo że z powodu kontuzji musiała okroić choreografię. Gałązka już teraz nazywana jest objawieniem programu. Widzowie zauważają, że z odcinka na odcinek jest coraz lepsza, więc zapowiada się pojedynek aktorek. Jeśli chodzi o Komarnicką, za kulisami mówi się, że mógł jej zaszkodzić sam Stefano i fakt, że znali się od dawna. Przez to mogli stracić sympatię widzów, którzy mogli odnieść wrażenie, że są na specjalnych warunkach - zapewniał informator Pudelka.

