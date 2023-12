Wielkie zmiany w TVP. Prezes Mateusz Matyszkowicz zrezygnował z funkcji prezesa! Kto go zastąpi? Co dalej z Telewizją Publiczną?

"Rolnik szuka żony" to hitowa produkcja TVP. Co roku miłosne perypetie gospodarzy z całej Polski śledzą tysiące widzów. Zwieńczeniem każdego sezonu jest finałowy odcinek, który często przynosi zaskakujące sytuacje. To zazwyczaj nie koniec przygody bohaterów, a początek. Kolejną okazją do spotkania się z ulubionymi bohaterami są odcinki świąteczne. Przygotowane z okazji Bożego Narodzenia nagrania z uczestnikami obecnej i poprzednich edycji przynoszą wiele wzruszeń. To wtedy można przekonać się komu naprawdę się ułożyło, kto się zaręczył, kto planuje ślub albo oczekuje dziecka.

Co się działo w świątecznych odcinkach "Rolnik szuka żony"

Nie raz zdarzało się, że widzowie byli świadkami oświadczyn lub zaręczyn. Na taki ruch zdecydował się m.in. Tomasz R. z Mogilna, bohater 9. edycji "Rolnik szuka żony". Na oczach milionów widzów poprosił ukochaną Justynę o rękę i został przyjęty. W świątecznym odcinku zaręczyny ogłosili Mikołaj i Marta z 4. sezonu programu. Z kolei Bogusia i Krzysztof z 8. edycji w świątecznym odcinku opowiedzieli o swoim ślubie. Może w tym roku zaręczyny ogłoszą Ania i Kuba lub Waldek i Dorota?

Bożonarodzeniowy odcinek specjalny. Kogo spotkamy w tym roku?

Tegoroczny odcinek specjalny w Boże Narodzenie również zapowiada się ciekawie. Marta Manowska odwiedzi m.in. Małgorzatę i Pawła Borysewiczów, Martę Paszkin i Pawła Bodziannego oraz Joannę i Kamila Osypowiczów. Produkcja nie zdradziła na razie, kogo z tegorocznych uczestników zobaczymy w święta. Na pewno pojawią się Ania i Jakub, których wspólne przygotowania do pierwszych świąt razem możemy zauważyć w zwiastunie odcinka. Zabrakło tam jednak Waldemara i Doroty, którzy zaraz po finale zapowiadali, że planują ten czas spędzić razem. A może w programie pojawi się Agnieszka, która podobno jest zakochana. Emisja programu zaplanowana jest na 25 grudnia, na godzinę 20.20.

Zobacz zwiastun tegorocznego odcinka specjalnego

Polecamy galerię: Tak wyglądały świąteczne odcinki "Rolnik szuka żony"