Wielkanoc po polsku, show-biznes po swojsku. Która gwiazda jest jak śmigus-dyngus, a która jak święconka?

Wielkanoc ma swoje rytuały – jedne pełne spokoju i symboli, inne głośne, barwne i nie do przeoczenia. W show-biznesie działa to bardzo podobnie. Są gwiazdy, które wnoszą klasę i harmonię, ale są też takie, które wpadają z energią, robią zamieszanie i momentalnie skupiają na sobie całą uwagę. Bierzemy więc na tapet wielkanocne zwyczaje i dopasowujemy do nich znane twarze. Efekt? Zaskakująco trafny. Bo kiedy zaczęliśmy łączyć celebrytów z tradycjami, szybko wyszło na jaw, że niektóre nazwiska wręcz same proszą się o takie porównania.

Michał Wiśniewski jak śmigus-dyngus. Głośno, kolorowo i bez taryfy ulgowej

Jeśli jakiś gwiazdor miałby zostać śmigusem-dyngusem, Michał Wiśniewski pasuje tu idealnie. Jest wyrazisty, nieprzewidywalny i od lat wzbudza emocje, których nie da się zignorować. Śmigus-dyngus też nie zna półśrodków – wchodzi z impetem, robi zamieszanie i zostawia po sobie mocny ślad. Z Wiśniewskim jest dokładnie tak samo. Jedni uwielbiają tę energię, inni wolą trzymać się na dystans, ale nikt nie przechodzi obok niej obojętnie. To nazwisko, które od lat działa na własnych zasadach i zawsze niesie ze sobą mocne skojarzenia.

Justyna Steczkowska jak pisanki w wersji glamour. Zjawiskowo, precyzyjnie i z efektem "wow"

Pisanki mogą być skromne, tradycyjne i domowe, ale mogą też wejść w wersję glamour – błyszczącą, dopracowaną i absolutnie nie do przeoczenia. I właśnie wtedy od razu pojawia się skojarzenie z Justyną Steczkowską. To gwiazda, która od lat buduje wokół siebie aurę zjawiskowości, tajemnicy i widowiskowego stylu. W tym porównaniu zgadza się wszystko – kolor, detal, precyzja i odświętny charakter. Pisanki glamour nie istnieją po to, by zniknąć w tle. Mają przyciągać wzrok i robić wrażenie. Steczkowska działa dokładnie tak samo.

Ewa Chodakowska jak przedświąteczne porządki. Dyscyplina przede wszystkim

Nie ma świąt bez porządków i nie ma porządków bez planu. Wszystko trzeba poukładać, dopracować i dopiąć na ostatni guzik. I właśnie dlatego Ewa Chodakowska aż prosi się o takie porównanie. To energia, w której nie ma miejsca na przypadek. Chodakowska od lat kojarzy się z dyscypliną, ruchem i konsekwencją. Przedświąteczne porządki też nie wybaczają chaosu. Tu trzeba działać sprawnie, konkretnie i z pełnym zaangażowaniem. Brzmi znajomo? No właśnie.

Krzysztof Ibisz jak wielkanocne śniadanie. Klasyka, która nigdy się nie starzeje

Wielkanocne śniadanie to stały punkt świąt – elegancki, rodzinny i bardzo osadzony w tradycji. Krzysztof Ibisz działa podobnie. Od lat jest obecny, świetnie odnajduje się w swoim miejscu i wygląda tak, jakby czas nie miał do niego dostępu. To postać, która kojarzy się z pewnym spokojem i przewidywalnością w najlepszym znaczeniu tego słowa. Wielkanocne śniadanie nie musi nikogo szokować – ono ma po prostu być i tworzyć klimat. Z Ibiszem jest dokładnie tak samo.

Blanka jak zajączek wielkanocny. Dużo uroku i jeszcze więcej zamieszania

Blanka ma w sobie lekkość, świeżość i coś figlarnego, co świetnie pasuje do wielkanocnego zajączka. To taki rodzaj energii, który od razu przyciąga uwagę, ale nie przytłacza. Jest młodo, kolorowo i bardzo medialnie. Zajączek wielkanocny też działa trochę na zasadzie uroczego zamieszania – pojawia się, wywołuje emocje i zostawia po sobie miłe poruszenie. Właśnie dlatego to porównanie tak dobrze się broni.

Dawid Kwiatkowski jak szukanie prezentów. Dużo emocji i jeszcze więcej radości

Są wielkanocne zwyczaje, które od razu budzą uśmiech – i do tej kategorii bez wątpienia należy szukanie upominków od zajączka. Dawid Kwiatkowski pasuje tu znakomicie, bo ma w sobie dokładnie taką energię – lekką, pogodną i trochę chłopięcą. To ten typ gwiazdy, który kojarzy się z entuzjazmem i dobrą zabawą. Nie ma w tym ciężaru ani nadęcia. Jest za to naturalny urok, który od lat przyciąga fanów. Tak samo jak ten świąteczny zwyczaj – niby prosty, a jednak zawsze działa.

Irena Santor jak składanie życzeń. Klasa, spokój i wyczucie

Składanie świątecznych życzeń to moment spokojniejszy, bardziej miękki, oparty na emocjach i odpowiednim tonie. Agnieszka Woźniak-Starak świetnie odnajduje się w takim porównaniu, bo od dawna kojarzy się z elegancją, opanowaniem i wyczuciem. Nie musi krzyczeć, by zostać zauważoną. Nie potrzebuje przesady, żeby zrobić wrażenie. Właśnie w tym tkwi jej siła – podobnie jak w dobrze złożonych życzeniach, które nie są głośne, ale zostają z człowiekiem na dłużej.

Michał Szpak jak palma wielkanocna. Im bardziej widowiskowo, tym lepiej

Barwny, odważny i absolutnie nie do przeoczenia – Michał Szpak świetnie pasuje do palmy wielkanocnej. Tu liczy się forma, charakter i coś, co od razu przyciąga spojrzenia. Palma ma być symbolem, ale też ma robić wrażenie – dokładnie jak Szpak, który od lat udowadnia, że oryginalność może być jego największą siłą.

Wielkanocne zwyczaje – podobnie jak polskie gwiazdy – mają bardzo różne charaktery. Jedne są efektowne i głośne, inne spokojne, symboliczne i osadzone w tradycji. Ale właśnie dlatego ten ranking działa tak dobrze. Bo kiedy połączyć świąteczne rytuały z show-biznesem, nagle okazuje się, że wiele znanych twarzy już dawno miało swój idealny odpowiednik.

10