Świetna figura Natalii Janoszek to nie sprawka diety. Wyznaje jedną, bardzo ważną zasadę!

Choć Natalia Janoszek w 2024 roku próbowała swoich sił w polityce, kandydowała do Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, (ostatecznie się nie dostała), to Polska poznała ją kilka lat później. I to z polityką nie miało nic wspólnego.

W 2016 roku na rynku pojawiła się jej książka „Za kulisami Bollywood”, w której opisała swoje doświadczenie, jakie zdobyła jako aktorka niezawodowa w Indiach. Podczas koncertu sylwestrowego TVP w Zakopanem w 2018 roku debiutowała jako piosenkarka.

Jesienią 2022 roku występowała w parze z Rafałem Maserakiem w 13. edycji programu rozrywkowego Polsatu Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami, a wiosną 2023 roku brała udział w 18. edycji programu rozrywkowego Polsatu Twoja twarz brzmi znajomo.

Kontrowersje wokół Natalii Janoszek

Natalia Janoszek wzbudza sporo kontrowersji. W maju 2023 roku dziennikarz sportowy i youtuber Krzysztof Stanowski zaprezentował na Kanale Sportowym na platformie internetowej YouTube krytyczny materiał o dotychczasowej karierze Janoszek.

Janoszek, zdaniem redaktora, stała się rozpoznawalna w polskim show-biznesie głównie przez niekompetencję reporterów kreujących ją na gwiazdę, którzy opierali się tylko na jej własnych stwierdzeniach. Zasugerował nieprawdziwość i zmyślenie jej dokonań w Indiach i stwierdził, że miała dla własnych korzyści wyolbrzymiać swoje osiągnięcia, które rozpowszechniły popularne media telewizyjne i internetowe. Janoszek zapowiedziała, że skieruje do sądu pozew przeciwko Stanowskiemu. Po tym zniknęła na kilka miesięcy z mediów.

Wielki powrót Janoszek i sekret jej figury

Pod koniec ubiegłego roku jednak powróciła w programie Królowa przetrwania. Wróciła też do aktywności w mediach społecznościowych. To tam pojawiły się kadry m.in.: z pobytu na Festiwalu Filmowym w Cannes. Nie da się ukryć, że gwiazda cieszy się wspaniałą figurą. W jednym z wywiadów zdradziła, co robi, aby osiągnąć taki wygląd. Okazuje się, że nie ma specjalnej diety, a swoją sylwetkę zawdzięcza jednej, ważnej czynności.

Nie lubię diety! Lubię czekoladki, a jak mam ochotę zjeść fast fooda, to go jem, bo inaczej jestem niezadowolona z życia. Robię tak: jeden hamburger równa się jeden trening. Poza tym aktywny tryb życia, dużo śmiechu, dobrzy ludzie, dobre jedzenie. Co do liczenia kalorii: kiedyś ludzie nie liczyli i żyli

- powiedziała w rozmowie z "Plejadą" Natalia Janoszek.